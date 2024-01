Artenvielfalt erhalten: Biodiversitätsprojekte an den Audi Standorten

Audi China istebenfalls Teil der Biodiversitätsprojekte bei den Vier Ringen: Mit der „Audi China Biodiverse City Initiative“ hat Audi China mit dem Vogelführer „Beijing Biodiverse City Birdwatching Guidebook“ eine weitere konkrete Maßnahme zur urbanen Artenvielfalt veröffentlicht.

Dieser Leitfaden für Vogelliebhaber und solche, die es werden wollen, ist auch ein Aufruf an die Stadtbewohner, sich wieder intensiver mit der Natur zu beschäftigen und sie zu einem umweltfreundlichen Lebensstil zu inspirieren. Das von Audi China und der Umweltschutzorganisation „Friends of Nature“ gemeinsam herausgegebene Verzeichnis stellt 15 städtische Parks und vier vorstädtische Routen in Peking vor. Der Führer dient jedoch nicht nur als Verzeichnis, sondern gibt auch einen Einblick in die natürlichen Lebensräume, die Vogelbeobachtungsrouten und die häufigsten Vogelarten an den einzelnen Standorten.