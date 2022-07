Virenscanner - unerlässlicher Bestandteil Ihres IT-Sicherheitskonzepts im Unternehmen

Im Privatbereich reichen in der Regel Virenscanner, die auf dem Markt frei verfügbar sind, aus. Im Unternehmensbereich hingegen sollten Sie schon andere Ansprüche haben. Hier müssen Sie den Überblick über Ihr Netzwerk behalten. Sie brauchen also einen Virenschutz, den Sie zentral verwalten können. Eine Software, die Ihnen ermöglicht, alle Ihre genutzten Geräte im Blick zu behalten und zu überprüfen, ob sie in einem gesunden Status sind. Wenn irgendwo im System etwas möglicherweise Schadhaftes erkannt wird, so muss die Benachrichtigung zentral ankommen, sodass sich der IT-Administrator oder der zuständige IT-Dienstleister das mitbekommt und sich entsprechend darum kümmern kann.

Denn es nützt nichts, wenn eine solche Meldung nur auf dem Bildschirm eines Mitarbeiters auftaucht, der die möglicherweise wegklickt, weil er im Stress ist und einfach weiterarbeiten will. Denn dann würde ein Vorfall unentdeckt bleiben und entsprechende Folgen nach sich ziehen.

Das Kennzeichen einer professionellen Virenscanner Anwendung ist also die zentrale Verwaltung. Dort laufen alle Auffälligkeiten und Meldungen auf. Der zuständige Administrator kann sie dann bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten.

Moderne Anwendungen gehen noch einen Schritt weiter: Dort können Sie auch Analysen durchführen lassen, um die Ursache des Problems herauszufinden beziehungsweise auch den ganzen Prozess durchleuchten. Beispiel: Ein infiziertes Word-Dokument wurde geöffnet. Mithilfe der Analyse finden Sie heraus, welche Prozesse dadurch in Gang gesetzt worden sind.

Auf welche Dateien wurde zugegriffen?

Wurden Verbindungen ins Internet aufgebaut, eventuell zu Servern, die ich nicht kenne und denen ich nicht vertraue?

Wie und wo ist der Ursprung des Virus?

Dies sind auch Punkte, die im Falle eines Falles im Nachhinein Ihre Cyberversicherung interessieren könnten.

Wie groß ist die Gefahr eines Viren-Angriffs auf kleine und mittlere Unternehmen?

Zunächst einmal sind Unternehmen eher im Visier von Angreifern als Privatpersonen. Sie sind im Normalfall lohnendere Ziele. Natürlich je größer das Unternehmen, desto attraktiver könnte man meinen.

Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt uns aber leider, dass Hackergruppierungen auch gezielt versuchen, Mittelstandsunternehmen anzugreifen. So werden beispielweise speziell konzipierte Mails an ausgewählte Unternehmen versendet. Diese Mails sind dann so gestaltet, dass die Mitarbeiter einen legitimen und natürlichen Inhalt darin vermuten können. So werden sie dann verleitet, den Anhang zu öffnen, der wiederum den eigentlichen Schadcode enthält.

Fazit

Die Welt vernetzt sich immer mehr. Unternehmen untereinander vernetzen sich immer mehr. So stellen Sie als Unternehmer eventuell Ihren Dienstleistern auf einer gemeinsamen Plattform nötige Informationen zur Verfügung. All diese Vernetzungen öffnen Türen für mögliche Angriffe. Da ist ein Virenscanner unerlässlich.

Oder Ihre Mitarbeiter sind im Homeoffice und sitzen da vielleicht nicht direkt hinter einer Firewall. Da ist es dann besonders wichtig, dass der Administrator den zentralen Überblick über den Zustand der im System genutzten Geräte behält.