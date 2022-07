Wasser-Recycling bei Audi Brussels – Engagement für nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen

Grauwasser statt Frischwasser: In Zusammenarbeit mit Hydria investiert Audi Brussels in das „Re-use“-Projekt zur Integration des Klärwerks Brüssel-Süd in die Wasserversorgung seines Fertigungsstandorts. Dadurch entsteht ein geschlossener Wasserkreislauf, mit dem pro Jahr ca. 100.000 Kubikmeter Trinkwasser eingespart werden können. Als CO 2 -neutrales Werk verfolgt Audi Brussels eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie und setzt auf innovative Maßnahmen für sparsame Ressourcennutzung und nachhaltige Fertigung.

Sauberes Trinkwasser gehört zu den wertvollsten Ressourcen der Welt und ist eine fundamentale Grundlage aller Ökosysteme. Der Fahrzeugbau erfordert große Mengen an Wasser. Die Lackiererei zum Beispiel ist eine Station im Fertigungsprozess mit einem besonders hohen Wasserverbrauch. Audi Brussels investiert daher in das „Re-use“-Projekt, das den Wechsel von Frisch- zu Grauwasser in der Fertigung ermöglicht.