Per App auf den Berliner Fernsehturm und dank Augmented Reality dort mehr erleben

Der Ausblick auf die Stadt ist atemberaubend, für Touristinnen und Touristen und Berlinerinnen und Berliner gleichermaßen. Aber was sieht man eigentlich beim Blick vom Fernsehturm auf Berlin? Eine neue App bietet endlich Orientierungshilfe und zeigt Highlights, besondere Orte und digitale Inhalte per AR auf dem Handydisplay, wenn das Gerät in die entsprechende Richtung zeigt. Auch von zu Hause aus ist mit dieser App ein virtueller Besuch auf dem Berliner Fernsehturm möglich. In Zeiten von Pandemie und Lockdown eine willkommene Abwechslung!

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.