Urlaubsträume erfüllen: FoB ruft Reiseförderung für Menschen mit Behinderung ins Leben

Paderborn, 29. April 2021. Ein langes Wochenende in Frankreich, Schnorchelurlaub in Ägypten, ein Städtetrip nach New York. Reisen gehört für viele zum Leben dazu. Es hilft, dem Alltag zu entfliehen, die Akkus wieder aufzuladen und bietet die Möglichkeit, Neues zu entdecken. Doch was für die meisten selbstverständlich ist, kann Menschen mit Behinderungen vor große Herausforderungen stellen: „Durch die notwendige Pflege und Assistenz vor Ort entstehen Mehrkosten, die einen Urlaub für Menschen mit Behinderungen deutlich teurer machen“, weiß Alexander Nolte, Vorstandsvorsitzender des Freizeit ohne Barrieren e.V. „In einigen Fällen kommt die Pflegekasse für diese Mehrkosten auf, in vielen aber nicht. Und dann wird der Urlaub zu einem unbezahlbaren Traum.“

