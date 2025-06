Ein interessanter Blick auf das 44ha Strandresort Isla Jardin del Mar

Viel hat sich getan. So hat sich in den letzten Jahren eine signifikant verbesserte Sicherheitslage gezeigt. Dank intensiver Zusammenarbeit von Regierung, lokalen Behörden und Gemeinschaften werden heute viele Regionen als sicher eingestuft, darunter Davao City, General Santos und Siargao. Neue Reisehinweise bestätigen die Fortschritte im Bereich Frieden und Ordnung.

Die stabile Lage fördert Tourismus und Investitionen, während weiterhin gezielte Maßnahmen in einzelnen Risikogebieten bestehen bleiben. Das ist aber weit weg von den hier gezeigten Gebieten der Insel Mindanao...



Die grüne Metropole Glan lockt mit Stränden und toller Natur



Die sympathische und sehr grüne Stadt im Süden von Mindanao ist bekannt als „Coco Queen of the South“ und ist die älteste Stadt in Süd-Mindanao. Sie begeistert mit kilometerlangen, weißen Sandstränden wie Gumasa Beach, kristallklarem Wasser und kolonialen Häusern. Glan feiert bunte Feste wie das Lubi-Lubi Festival und bietet authentische, ruhige Provinzatmosphäre, reiche Kokosnusskultur und vielfältige Natur – ein echtes Juwel für Strand- und Kulturliebhaber.



Glan: Wo kann man gut und direkt am Strand übernachten?



Das Isla Jardin del Mar Resort liegt in Glan, Sarangani, direkt am weißen Sandstrand von Gumasa. Es ist umgeben von tropischer Natur und ruhigen Nipa-Hütten. Die Umgebung bietet klares Wasser, eignet sich zum Schwimmen und Schnorcheln, und beeindruckt mit Sonnenuntergängen sowie Felsen und Palmen. In der Nähe findet jährlich das Sarangani Bay Festival statt.



Einmalige Strandlage und privater Beach



Isla Jardin del Mar Resort in Glan besticht durch seine ruhige, fast unberührte Lage abseits überfüllter Strände. Die einfachen, aber gemütlichen Cottages mit Meerblick bieten authentisches tropisches Flair. Ein privater, sauberer Strand lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein.



Das Resort punktet mit einem riesigen Pool, einem guten und preiswerten Restaurant und einer entspannten Atmosphäre ohne Massentourismus. Besonders attraktiv ist der lange „Sunset Boulevard“ mit spektakulären Sonnenuntergängen über der Celebessee...



Auf 44ha gibt es hier viel Natur, viel Strand und auch Sand.Ein aufregendes Flackchen Erde und auf jeden Fall einen Besuch wert,