Blick hinter die Kulissen: Tag der Ausbildung bei Audi am 16. Juli

In verschiedenen Stationen können Besucher_innen die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge kennenlernen: Von der Fahrzeugtechnik in der CarIT über die Digitalisierung in der Fertigungs- und Automatisierungstechnik bis hin zur digitalen Arbeitswelt im Büro ist einiges geboten. Bei zahlreichen Mitmach-Aktionen sowie Gesprächen mit Auszubildenden und Trainer_innen können junge Nachwuchstalente die einzelnen Berufe sowie deren Fachinhalte hautnah und interaktiv erkunden. In geführten Touren geben die jungen Audianer_innen, die sich aktuell in ihrer Ausbildung befinden, Einblick in das Audi Bildungszentrum. Wer sich einem solchen Rundgang anschließen und Insights aus erster Hand erhalten möchte, kann sich vorab dafür anmelden.

Weitere Highlights beim Tag der Ausbildung sind Projekte, aus den Bereichen Technik, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, an denen Auszubildenden bereits während ihrer Ausbildung tüfteln. Dazu zählen unter anderem das Showcar für die Rallye Dakar oder das „AzuBioTop“. Durch das vielfältige Rahmenprogramm erhalten Interessent_innen einen authentischen Eindruck davon, was sie bei einer Ausbildung bei Audi erwartet.

Der Tag der Ausbildung findet am 16. Juli von 10 bis 16 Uhr im Audi Bildungszentrum Ingolstadt an der Hindemithstraße 27 statt. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden. Teilnehmen können all diejenigen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Audi interessieren. Die Anmeldung für geführte Touren ist ab sofort bis 14. Juli 2022 über die Audi Karriere-Website audi.com/deineZukunft möglich – die Plätze sind limitiert. Ist eine persönliche Teilnahme vor Ort nicht möglich, kann man den Tag auch digital erleben. Weitere Informationen dazu gibt es unter audi.com/events.