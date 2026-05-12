Family Time auf höchstem Niveau: Exklusive Reiseerlebnisse auf Safari

Zeit, die man bewusst miteinander verbringt. Und genauso Momente, in denen jeder für sich auftanken darf. Genau das gelingt mit außergewöhnlichen Konzepten wie den nachhaltigen Safari-Erlebnissen für Kinder mit Great Plains Conservation. Hier entstehen nicht nur gemeinsame Erinnerungen, sondern auch Freiräume: für Kinder, die spielerisch entdecken und wachsen dürfen, und für Eltern, die zwischendurch abschalten, durchatmen und genießen können. So wird „Family Time“ nicht nur zur schönen Idee – sondern zu einer Reise, die alle bereichert.
Kids on Safari – Great Plains Conservation
Für Familien, die Safari nicht nur erleben, sondern verstehen möchten, hat Great Plains Conservation das Young Explorers Programm ins Leben gerufen – ein durchdachtes, pädagogisch fundiertes Erlebnis für Kinder ab sechs Jahren, das Abenteuer mit echtem Conservation-Wissen verbindet. Entwickelt von den National Geographic Filmemachern Dereck und Beverly Joubert, verfolgt das Programm das Ziel, junge Gäste spielerisch zu zukünftigen „Conservation Ambassadors“ zu inspirieren.
Bereits bei Ankunft erhalten die Kinder ihr eigenes Young Explorers Pack mit Safari-Cap, Neck Buff, Wildtier-Stickern und einem liebevoll gestalteten Activity Book. Dieses steckt voller Rätsel, Tierfährten, Tagebuchseiten, Informationen zu Flora, Fauna und den Sternbildern der südlichen Hemisphäre – und wird während des Aufenthalts aktiv genutzt. Begleitet werden die jungen Gäste von speziell geschulten Guides, die altersgerecht Wissen vermitteln und Familien auf Pirschfahrten, beim Spurenlesen oder bei „Little Bug Safaris“ betreuen.
In Botswana auf Sitatunga Private Island stehen Wasserabenteuer wie Mokoro-Fahrten durch das Okavango-Delta im Mittelpunkt, während in Kenias Mara Toto Tree Camp kulturelle Begegnungen mit Maasai-Kriegern, Bogenschießen oder traditionelle Kochsessions mit den Camp-Köchen auf dem Programm stehen. Im Tembo Plains Camp in Simbabwe – gelegen im privaten Sapi-Reservat nahe Mana Pools – erleben Familien intensive Tierbeobachtungen in einer der wildreichsten Regionen Afrikas, dürfen Gipsgießen von Tierfährten und dürfen am Lagerfeuer traditionelle Tänze und Lieder erlernen. Ob Tierbeobachtungen im Morgengrauen, Sternenbeobachtung am klaren afrikanischen Nachthimmel oder handwerkliche Aktivitäten im Camp – das Young Explorers Programme verbindet Naturerlebnis, kulturellen Austausch und spielerisches Lernen zu einer Safari, die Generationen verbindet.
www.greatplainsconservation.com/kids-on-safari/