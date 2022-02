Für eine saubere Donau: Vier starke Partner starten Clean-up in Rumänien

Ergänzend zu der fünfwöchigen Clean-up-Aktion organisieren die Partner über das Jahr hinweg verschiedene Bildungs- und Informationsangebote für Kinder sowie Clean-up-Aktivitäten an Land. Bereits im letzten Jahr haben die Audi Stiftung für Umwelt, BABOR und everwave gemeinsam mehr als 3,2 Tonnen Plastik aus der Donau in Serbien geholt. Das entspricht 110.340 Ein-Liter-Plastikflaschen. Zusätzlich zum Müllsammeln wollen die Beteiligten ein branchenübergreifendes Zeichen setzen: Mit der Ferry-Porsche-Stiftung als neu gewonnenen Kooperationspartner an Bord nimmt die Mission in diesem Jahr weiter Fahrt auf.