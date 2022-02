Mit Lernvideos à la Netflix die Digitalisierung vorantreiben: Leader von Morgen launcht vierte Lernserie

Digitalisierungspotenziale ausschöpfen: Bildung als Erfolgsfaktor

Mit der neuen ‚Leaders von Morgen‘ Lernserie hat das Startup einen Praxisleitfaden für Unternehmen, Führungskräfte und Interessierte zur digitalen Transformation von Firmen entwickelt. „Studien haben gezeigt, dass im Jahr 2021 immer noch 26% der deutschen Firmen ohne Digitalisierungsstrategie wirtschafteten“, erklärt vonMorgen Gründer und Geschäftsführer Jonathan Sierck die Auswahl des Themas der neuen Lernserie und führt fort: „Bis zum Jahr 2025 besteht allein im deutschen Mittelstand das Potenzial durch konsequente Digitalisierung 126 Mrd. Euro an zusätzlicher Wertschöpfung zu generieren. Mit unserer Lernserie wollen wir hierzu einen Beitrag leisten, indem wir Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen befähigen, vernetzen und motivieren, aktiv zu werden.“

Wege zu einer innovationsfördernden Unternehmenskultur

Neben der Orientierungslosigkeit von Unternehmen und die nicht konkretisierten Handlungsbedarfe in Bezug auf die digitale Transformation ist allen voran eine innovationshemmende Belegschaft der zentrale Grund für das Scheitern der Digitalisierung in Firmen. Für das Münchener Ed-Tech Startup sei es vor diesem Hintergrund wichtig gewesen, mit der Lernserie in Form von Best Practices und Case Studies aufzuzeigen, wie es Unternehmen schaffen, das richtige Mindset und eine innovationsfördernde Kultur im Unternehmen zu etablieren und diese weiterzuentwickeln, so der vonMorgen CEO Sierck.

Lernkurse im Netflix-Stil: nutzeroptimierte Aufbereitung der Lerninhalte

Die innovative Aufbereitung der neuen ‚Leaders von Morgen‘ Lernserie im Netflix-Stil fördert die Erfolgsquote bei den Lernenden. „Lerninhalte müssen heutzutage insbesondere prägnant und motivierend aufbereitet sein“, erklärt Jonas Geissler, Head of Learning bei vonMorgen. Die Tatsache, dass über 93% der Plattform-User*innen die Lernserien erfolgreich abschließen, sei der Beweis, dass die Lernvideos im Serien- & Staffelformat analog Netflix dem gewünschten Nutzerverhalten entsprechen, so der Lernexperte weiter. Für den maximalen Lernerfolg setzt vonMorgen auf die Kombination unterschiedlicher Lernformate. Neben den Lernvideos bietet das Münchener Startup vier bis sechs Live Online Workshops pro Lernserie sowie ein Workbook an. Durch Fallstudien und themenbezogenen Aufgabenstellungen liegt der Fokus bei diesen Formaten auf der Umsetzung der Lerninhalte in die Praxis.

Von den Besten ihres Fachs lernen: Digitalexpert*innen als Wegbegleiter*innen

Anstelle von theoretischen Lerninhalten verfolgt Leaders von Morgen den Ansatz der Wissensvermittlung von Erfahrungen aus der Praxis durch renommierte Branchenexpert*innen. „Um die digitale Transformation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, vereinen wir das Wissen von Expert*innen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren“, beschreibt Vanessa Hensel, Head of Business Development bei vonMorgen, die Auswahl der Referent*innen. Mit Nina Pütz, CEO von Ratepay, Philipp Depiereux, Gründer der Digitalberatung etventure und Fränzi Kühne, Co-Founderin der ersten Social Media Agentur Deutschlands (TLGG), teilen Expert*innen mit langjähriger Erfahrung in der Digitalbranche ihr Wissen. Zudem stehen mit Gisbert Ruehl, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Stahlhändlers Klöckner & Co., und Philipp Pausder, CEO des Heizungsbauers Thermondo, zwei Experten vor der Kamera, die es geschafft haben, Unternehmen aus traditionellen Branchen digital zu transformieren.

Mit den Lernvideos im Netflix-Stil gepaart mit den wertvollen Praxiserfahrungen der Digitalexpert*innen, ist sich Hensel sicher, werden viele Firmen in Deutschland den nächsten Schritt in der Digitalisierung nehmen.