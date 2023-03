Neue Praxisseminar-Reihe im Bereich Bau: Von der Planung bis zum Betrieb

Am 04.05. und 05.05.23 veranstaltet sie zum wiederholten Mal zwei Bauseminare zur Projektsteuerung bzw. zu Bauablaufstörungen und Nachtragsmanagement. Die Praxisseminare mit Prof. Dr. Markus Viering und Anne Baureis werden hybrid im NH Hotel Berlin Mitte durchgeführt und können kombiniert mit einer Ermäßigung gebucht werden.

Am 12.05.23 können Interessierte erstmals ein Online-Seminar zu Bauvergabe-Verfahren mit Rechtsanwältin Dr. Jenny Mehlitz von GSK Stockmann besuchen. In Zeiten von Lieferverzögerungen im Baubereich ist ein schnelles und unkompliziertes Vergabeverfahren relevanter als je zuvor. Dieses Praxisseminar bereitet Teilnehmende optimal und rechtssicher für eine erfolgreiche Durchführung von Bau-Vergaben vor.

Am 15.05. und 16.05.23 beschäftigt sich ein zweitägiges Praxisseminar mit dem wirtschaftlichen und nachhaltigen Baumanagement von der Planung bis zum Betrieb. Teilnehmende erfahren unter anderem, wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz von der Stadt Nürnberg umgesetzt werden und wie man ein Konzept, einen Umsetzungs- und Finanzierungsplan für einen klimaneutralen städtischen Gebäudebestand erstellt. Außerdem erhalten sie hilfreiche Informationen zu Leitlinien und zum Nachhaltigkeitscheck, zum abfallarmen und kreislaufgerechten Bauen, zur Lebenszyklusbetrachtung und zur Energieoptimierung.

Am 14.06.23 befasst sich ein weiteres Praxisseminar mit dem Thema Nachhaltigkeit: Rechtsanwalt Dr. Clemens Antweiler informiert Interessierte über alles Wissenswerte im Bereich “Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zum Ausbau erneuerbarer Energien am Beispiel Windenergie”. Die Teilnehmenden werden nach dem Seminar grundlegend über die Chancen und Möglichkeiten für einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien informiert sein.

Am 15.06.23 schult Frank Lindner von der Hochschule für Technik in Berlin zum Thema “Bauherren- und Betreiberverantwortung”. Dabei legt der Fokus auf der Seite der Führungskraft. Wie kann sich die verantwortliche Person exkulpieren, was sollte sie beachten und wie sollte sie organisiert sein? Das Seminar wird im Hybrid-Format im NH Hotel in Berlin Mitte veranstaltet.

Für Fragen des Betriebs steht außerdem Rechtsanwalt Klaus Forster von Rödl & Partner am 27.06.23 im Hybrid-Seminar “Vertragsgestaltung und Vergabe bei Facility-Services-Leistungen: aktuell und rechtssicher” zur Verfügung. Forster ist Leiter des Arbeitskreises „Ausschreibung und Vergabe im FM“ beim GEFMA e.V. und kennt alle aktuellen Herausforderungen rund um den Facility-Management-Vertrag.

Die detaillierten Agenden der Bauseminare können Sie hier aufrufen: https://www.fortbildungskampagne.de/bau-und-liegenschaftsmanagement