Das Seminar »Typografie für Professionals« behandelt zentrale Aspekte der Typografie, darunter Lesbarkeit, Leseprozess sowie die Grundlagen der virtuellen und physischen Lesetypografie. Es vermittelt fundiertes Wissen über Makro- und Mikrotypografie, Schriftsatz und Layout, erläutert Prinzipien der Schrift-klassifikation und gibt praxisorientierte Hilfestellungen für die Schriftwahl und Schriftmischung in digitalen und analogen Medien.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie typografisches Wissen die Lesbarkeit, die gestalterische Kohärenz und die funktionale Qualität von Büchern, Websites, Magazinen, Corporate Designs sowie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten verbessern kann.
Das Seminar ist darauf ausgerichtet, kontinuierlich optimiert und den aktuellen fachlichen Anforderungen angepasst zu werden. Es richtet sich u. a. an Artdirektor:innen, Mediengestalter:innen, Verlagshersteller:innen, Grafik-, Web- und Kommunikations-designer:innen.
Termine 2027
Alle Veranstaltungsorte liegen zentral und sind bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Seminare finden jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr statt, einschließlich einer einstündigen Mittagspause.
Frühjahr
Leipzig, 16.4.2027
Hamburg, 23.4.2027
Berlin, 30.4.2027
Herbst
Berlin, 19.11.2027
Frankfurt, 22.11.2027
Köln, 23.11.2027
Stuttgart, 24.11.2027
München, 25.11.2027
Wien, 26.11.2027
Preise
Deutschland
€ 380,00 + € 72,20 USt. = € 452,20 (regulär)
€ 340,00 + € 64,60 USt. = € 404,60 (ermäßigt Stud./Azubi)
Österreich
€ 380,00 gesamt (regulär)
€ 340,00 gesamt (ermäßigt Stud./Lehrlinge)
Ansprechpartner
Wolfgang Beinert
Kommunikationsdesign, Typografie und Fotografie
Friedrichstraße 171
10117 Berlin
Deutschland
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