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Typografie für Professionals

12. November 2026, 19:49
Berlin,
Deutschland
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Ein Typografie-Seminar mit Wolfgang Beinert im Frühjahr 2027 in Berlin, Leipzig und Hamburg für alle, die digitale und gedruckte Medien gestalten oder publizieren.

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Typografie für Professionals aus der Design-, Werbe- und Medienbranche.
© typoakademie.de

Das Seminar »Typografie für Professionals« behandelt zentrale Aspekte der Typografie, darunter Lesbarkeit, Leseprozess sowie die Grundlagen der virtuellen und physischen Lesetypografie. Es vermittelt fundiertes Wissen über Makro- und Mikrotypografie, Schriftsatz und Layout, erläutert Prinzipien der Schrift-klassifikation und gibt praxisorientierte Hilfestellungen für die Schriftwahl und Schriftmischung in digitalen und analogen Medien.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie typografisches Wissen die Lesbarkeit, die gestalterische Kohärenz und die funktionale Qualität von Büchern, Websites, Magazinen, Corporate Designs sowie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten verbessern kann.

Das Seminar ist darauf ausgerichtet, kontinuierlich optimiert und den aktuellen fachlichen Anforderungen angepasst zu werden. Es richtet sich u. a. an Artdirektor:innen, Mediengestalter:innen, Verlagshersteller:innen, Grafik-, Web- und Kommunikations-designer:innen.


Termine 2027

Alle Veranstaltungsorte liegen zentral und sind bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Seminare finden jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr statt, einschließlich einer einstündigen Mittagspause.

Frühjahr
Leipzig, 16.4.2027
Hamburg, 23.4.2027
Berlin, 30.4.2027

Herbst
Berlin, 19.11.2027
Frankfurt, 22.11.2027
Köln, 23.11.2027
Stuttgart, 24.11.2027
München, 25.11.2027
Wien, 26.11.2027


Preise

Deutschland 
€ 380,00 + € 72,20 USt. = € 452,20 (regulär) 
€ 340,00 + € 64,60 USt. = € 404,60 (ermäßigt Stud./Azubi)

Österreich
 € 380,00 gesamt (regulär)
 € 340,00 gesamt (ermäßigt Stud./Lehrlinge)


Ansprechpartner

Wolfgang Beinert 
Kommunikationsdesign, Typografie und Fotografie 
Friedrichstraße 171
 10117 Berlin
 Deutschland

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Weiterführende Informationen, Fotos und Online-Anmeldung

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