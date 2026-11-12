Das Seminar »Typografie für Professionals« behandelt zentrale Aspekte der Typografie, darunter Lesbarkeit, Leseprozess sowie die Grundlagen der virtuellen und physischen Lesetypografie. Es vermittelt fundiertes Wissen über Makro- und Mikrotypografie, Schriftsatz und Layout, erläutert Prinzipien der Schrift-klassifikation und gibt praxisorientierte Hilfestellungen für die Schriftwahl und Schriftmischung in digitalen und analogen Medien.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie typografisches Wissen die Lesbarkeit, die gestalterische Kohärenz und die funktionale Qualität von Büchern, Websites, Magazinen, Corporate Designs sowie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten verbessern kann.

Das Seminar ist darauf ausgerichtet, kontinuierlich optimiert und den aktuellen fachlichen Anforderungen angepasst zu werden. Es richtet sich u. a. an Artdirektor:innen, Mediengestalter:innen, Verlagshersteller:innen, Grafik-, Web- und Kommunikations-designer:innen.



Termine 2027

Alle Veranstaltungsorte liegen zentral und sind bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Seminare finden jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr statt, einschließlich einer einstündigen Mittagspause.

Frühjahr

Leipzig, 16.4.2027

Hamburg, 23.4.2027

Berlin, 30.4.2027

Herbst

Berlin, 19.11.2027

Frankfurt, 22.11.2027

Köln, 23.11.2027

Stuttgart, 24.11.2027

München, 25.11.2027

Wien, 26.11.2027



Preise

Deutschland

€ 380,00 + € 72,20 USt. = € 452,20 (regulär)

€ 340,00 + € 64,60 USt. = € 404,60 (ermäßigt Stud./Azubi)

Österreich

€ 380,00 gesamt (regulär)

€ 340,00 gesamt (ermäßigt Stud./Lehrlinge)



Ansprechpartner

Wolfgang Beinert

Kommunikationsdesign, Typografie und Fotografie

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

Deutschland

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Weiterführende Informationen, Fotos und Online-Anmeldung

https://www.typoakademie.de



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