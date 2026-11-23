Europaabgeordneter Oliver Schenk (CDU) war gemeinsam mit Julia Steckeler von Medical Mountains bei der Medizintechnik Firma Rudolf Storz zu Gast. Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Zukunft der europäischen Medizintechnik, die Herausforderungen der Medical Device Regulation (MDR) sowie die Bedeutung mittelständischer Unternehmen für den Medizintechnikstandort Deutschland.
Im Rahmen einer Unternehmenspräsentation erhielt Oliver Schenk einen Einblick in die Entwicklung, die Kompetenzen und das vielseitige Leistungsspektrum der Rudolf Storz GmbH. Das 1949 gegründete Familienunternehmen blickt auf mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik zurück und beschäftigt heute über 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Lohnfertiger deckt das Unternehmen ein breites Spektrum entlang der medizintechnischen Wertschöpfungskette ab – von der Konstruktion und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum fertigen Medizinprodukt.
Unternehmen
Mitglied des Europäischen Parlaments Oliver Schenk zu Besuch bei der Rudolf Storz
Emmingen, Deutschland
Austausch über die Zukunft der Medizintechnik und die Weiterentwicklung der MDR bei Rudolf Storz.
Mitglied des Europäischen Parlaments Oliver Schenk zu Besuch bei der Rudolf Storz
© Rudolf Storz GmbH
Branche
Europaabgeordneter Oliver Schenk (CDU) war gemeinsam mit Julia Steckeler von Medical Mountains bei der Medizintechnik Firma Rudolf Storz zu Gast. Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Zukunft der europäischen Medizintechnik, die Herausforderungen der Medical Device Regulation (MDR) sowie die Bedeutung mittelständischer Unternehmen für den Medizintechnikstandort Deutschland.
MDR im Fokus: Patientensicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen
Im Rahmen des Besuchs bot sich Herrn Schenk auch die Gelegenheit, die medizinischen Produkte von Rudolf Storz kennenzulernen. Anhand der ausgestellten Produkte erhielt Oliver Schenk einen Eindruck von der Produktvielfalt, den Fertigungsprozessen sowie den technischen Möglichkeiten und hohen Anforderungen an die Herstellung hochwertiger Medizinprodukte. Mit einem Portfolio von mehr als 7.000 Produkten verfügt das Unternehmen über ein breit gefächertes Angebot an chirurgischen Instrumenten für unterschiedliche medizinische Anwendungsbereiche.
Ein zentrales Thema des Austauschs war die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) und deren Auswirkungen auf die Unternehmen der Branche. Dabei wurde deutlich, dass die regulatorischen Anforderungen nicht nur Hersteller eigener Medizinprodukte betreffen. Auch als Lohnfertiger ist Rudolf Storz unmittelbar von der MDR betroffen, da Kunden entsprechende Zertifikate und Nachweise verlangen, die im Rahmen der Zusammenarbeit vorgelegt werden müssen. Der damit verbundene Dokumentations- und Verwaltungsaufwand ist erheblich und stellt das Unternehmen vor zusätzliche bürokratische Herausforderungen.
Ziel müsse es daher sein, die hohen Anforderungen an die Patientensicherheit mit einer praktikablen und wirtschaftlich umsetzbaren Regulierung zu verbinden. Gerade mittelständische Unternehmen benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, um sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und wettbewerbsfähig produzieren zu können.
Neben den regulatorischen Herausforderungen interessierte sich Herr Schenk insbesondere für die Themen Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Rudolf Storz hat in den vergangenen Jahren gezielt in die Digitalisierung von Unternehmensprozessen sowie in die Automatisierung der Fertigung investiert. Auch künstliche Intelligenz kommt bereits intern bei ausgewählten Prozessen zum Einsatz. Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, beschäftigt sich ein Mitarbeiter gezielt mit den Einsatzmöglichkeiten und der Integration von KI in die betrieblichen Abläufe.
Die Investitionen verfolgen das Ziel, Prozesse effizienter zu gestalten, die Fertigung kontinuierlich weiterzuentwickeln und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Gleichzeitig bleibt der Anspruch an die eigenen Leistungen unverändert: Für die Kunden stehen vor allem eine gleichbleibend hohe Qualität und absolute Liefertreue im Mittelpunkt. Diese beiden Faktoren bilden die Grundlage für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.
Neben der Tätigkeit als Lohnfertiger ist Rudolf Storz auch im Vertrieb eigener zugelassener Medizinprodukte aktiv. Unter der Marke medical bees vertreibt das Unternehmen entsprechende Produkte und bietet Kunden damit zusätzliche Möglichkeiten. Auch in diesem Bereich stellen die teilweise langen Wartezeiten bei der Zulassung neuer Medizinprodukte eine Herausforderung dar, da sie die Markteinführung verzögern und die Entwicklung neuer Produkte erschweren können und so die Planungssicherheit des Unternehmens erschweren.
Der Besuch bot insgesamt eine wertvolle Gelegenheit, die Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche direkt am Produktionsstandort zu diskutieren und die Perspektive eines mittelständischen Medizintechnikunternehmens in den politischen Dialog einzubringen.
„Die Medizintechnik in unserer Region steht für jahrzehntelange Erfahrung, höchste Qualität und Innovationskraft. Damit Unternehmen wie Rudolf Storz auch künftig in Deutschland wettbewerbsfähig produzieren und investieren können, braucht es verlässliche und praxisgerechte Rahmenbedingungen. Patientensicherheit und wirtschaftliche Umsetzbarkeit dürfen dabei keine Gegensätze sein. Eine zukunftsfähige MDR muss beides gewährleisten“, betonte Fabian Stuckenbrock, Geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf Storz GmbH.
Der Besuch unterstrich die Bedeutung des direkten Austauschs zwischen Politik, Branchenvertretungen und Unternehmen. Nur durch den Dialog mit den Herstellern vor Ort lassen sich die praktischen Auswirkungen regulatorischer Entscheidungen nachvollziehen und tragfähige Lösungen für die Zukunft der europäischen Medizintechnik entwickeln.
Originalquelle auf TRENDKRAFT am .
Seit 1949 ist Rudolf Storz als Lohnfertiger in der Medizintechnik tätig. Das Familienunternehmen war über drei Generationen lang im Besitz der Familie Storz und wird seit 2022 von F. Stuckenbrock geleitet. Mit über 140 Mitarbeitern am Firmensitz in Emmingen und einem breiten Portfolio von über 7.000 medizintechnischen Produkten, ist das Unternehmen weltweit aktiv.