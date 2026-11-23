Im Rahmen des Besuchs bot sich Herrn Schenk auch die Gelegenheit, die medizinischen Produkte von Rudolf Storz kennenzulernen. Anhand der ausgestellten Produkte erhielt Oliver Schenk einen Eindruck von der Produktvielfalt, den Fertigungsprozessen sowie den technischen Möglichkeiten und hohen Anforderungen an die Herstellung hochwertiger Medizinprodukte. Mit einem Portfolio von mehr als 7.000 Produkten verfügt das Unternehmen über ein breit gefächertes Angebot an chirurgischen Instrumenten für unterschiedliche medizinische Anwendungsbereiche.

Ein zentrales Thema des Austauschs war die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) und deren Auswirkungen auf die Unternehmen der Branche. Dabei wurde deutlich, dass die regulatorischen Anforderungen nicht nur Hersteller eigener Medizinprodukte betreffen. Auch als Lohnfertiger ist Rudolf Storz unmittelbar von der MDR betroffen, da Kunden entsprechende Zertifikate und Nachweise verlangen, die im Rahmen der Zusammenarbeit vorgelegt werden müssen. Der damit verbundene Dokumentations- und Verwaltungsaufwand ist erheblich und stellt das Unternehmen vor zusätzliche bürokratische Herausforderungen.

Ziel müsse es daher sein, die hohen Anforderungen an die Patientensicherheit mit einer praktikablen und wirtschaftlich umsetzbaren Regulierung zu verbinden. Gerade mittelständische Unternehmen benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, um sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und wettbewerbsfähig produzieren zu können.



Neben den regulatorischen Herausforderungen interessierte sich Herr Schenk insbesondere für die Themen Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Rudolf Storz hat in den vergangenen Jahren gezielt in die Digitalisierung von Unternehmensprozessen sowie in die Automatisierung der Fertigung investiert. Auch künstliche Intelligenz kommt bereits intern bei ausgewählten Prozessen zum Einsatz. Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, beschäftigt sich ein Mitarbeiter gezielt mit den Einsatzmöglichkeiten und der Integration von KI in die betrieblichen Abläufe.

Die Investitionen verfolgen das Ziel, Prozesse effizienter zu gestalten, die Fertigung kontinuierlich weiterzuentwickeln und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Gleichzeitig bleibt der Anspruch an die eigenen Leistungen unverändert: Für die Kunden stehen vor allem eine gleichbleibend hohe Qualität und absolute Liefertreue im Mittelpunkt. Diese beiden Faktoren bilden die Grundlage für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.