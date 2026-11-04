tado° optimiert Performance Marketing gemeinsam mit Loyamo

Intelligente Produkte allein reichen heute nicht mehr aus, um sich im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Ebenso entscheidend ist eine Performance-Marketing-Strategie, die datenbasiert arbeitet, Budgets effizient einsetzt und Wachstum messbar macht. Vor diesem Hintergrund startet tado° die Zusammenarbeit mit der Münchner Online-Marketing-Agentur Loyamo.

Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Loyamo tado° sowohl strategisch als auch operativ im Performance Marketing. Dazu zählen Search Engine Advertising über Google Ads und Microsoft Advertising, Social Media Werbung sowie Affiliate Marketing. Ergänzend übernimmt die Agentur die strategische Beratung und kontinuierliche Optimierung der Maßnahmen.