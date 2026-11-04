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tado° optimiert Performance Marketing gemeinsam mit Loyamo

04. November 2026, 12:53
München,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Der Smart-Home-Spezialist tado° baut seine digitalen Marketingaktivitäten weiter aus und arbeitet dafür ab sofort mit der Münchner Online-Marketing-Agentur Loyamo zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, profitables Umsatzwachstum zu fördern, Marketingbudgets effizienter einzusetzen und die internationale Marktposition von tado° nachhaltig zu stärken.

Loyamo-Mitarbeiter steht neben einem Smart Thermostat von tado°.

tado° setzt bei der Weiterentwicklung seines Performance Marketings auf Loyamo.
© Loyamo GmbH

Intelligente Produkte allein reichen heute nicht mehr aus, um sich im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Ebenso entscheidend ist eine Performance-Marketing-Strategie, die datenbasiert arbeitet, Budgets effizient einsetzt und Wachstum messbar macht. Vor diesem Hintergrund startet tado° die Zusammenarbeit mit der Münchner Online-Marketing-Agentur Loyamo.

Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Loyamo tado° sowohl strategisch als auch operativ im Performance Marketing. Dazu zählen Search Engine Advertising über Google Ads und Microsoft Advertising, Social Media Werbung sowie Affiliate Marketing. Ergänzend übernimmt die Agentur die strategische Beratung und kontinuierliche Optimierung der Maßnahmen.

Performance im Fokus: Mehr Effizienz entlang der gesamten Customer Journey

„Performance Marketing entfaltet sein volles Potenzial erst dann, wenn Strategie, Daten und operative Umsetzung nahtlos ineinandergreifen“, sagt Kevin Rieth, Director von Loyamo. „Genau diesen Ansatz verfolgen wir gemeinsam mit tado° und richten die Marketingaktivitäten entlang der gesamten Customer Journey konsequent auf nachhaltiges und rentables Wachstum aus.“

Im Pitch überzeugte Loyamo insbesondere mit einer klaren Vision zur Steigerung von Performance und Budgeteffizienz. Ausschlaggebend waren zudem das fundierte Branchenverständnis der Agentur und die räumliche Nähe zum Münchner Hauptsitz von tado°, die einen engen persönlichen Austausch ermöglicht.

Gemeinsames Verständnis von Wachstum und Markenentwicklung als Grundlage

tado° und Loyamo verbindet der Anspruch, digitales Wachstum nicht nur kurzfristig über einzelne Kampagnen, sondern ganzheitlich und mit Blick auf die langfristige Markenentwicklung zu gestalten. Marketingmaßnahmen sollen kanalübergreifend gedacht, Erkenntnisse aus den verschiedenen Touchpoints zusammengeführt und konsequent an den wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens ausgerichtet werden.

Dieses Verständnis gewinnt auch vor dem Hintergrund eines dynamischen Marktumfelds an Bedeutung. Mit der zunehmenden Verbreitung intelligenter Heiz- und Energiemanagementlösungen wachsen sowohl die Marktpotenziale als auch der Wettbewerb um relevante Zielgruppen.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über Loyamo

Loyamo ist eine inhabergeführte Online-Marketing-Agentur mit Sitz in München. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Performance Marketing, SEO, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Data & Analytics, Marketing Technology und Conversion-Optimierung. Die Agentur betreut Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung ihrer digitalen Marketingaktivitäten.

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Über tado°

tado° zählt zu den führenden Anbietern intelligenter Lösungen für das Heiz- und Energiemanagement in Europa. Mit smarten Thermostaten und innovativen Energiemanagement-Produkten unterstützt das Unternehmen über eine Million Haushalte dabei, Energie effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und den CO₂-Ausstoß zu reduzieren.

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