Maximale Power & smarte Technik – die neuen SoFlow E-Scooter

SoFlow setzt neue Maßstäbe in der urbanen Mobilität mit zwei revolutionären E-Scootern, die Komfort, Leistung und smarte Technologie perfekt kombinieren. Der SO4 PRO GT ist das Flaggschiff-Modell von SoFlow und ist ab sofort vorbestellbar, während der SO4 PRO MAX als Alternative für den urbanen Alltag bereits in einer limitierten Stückzahl unter www.soflow.com erhältlich ist. Beide Modelle bieten höchste Leistung, Sicherheit und smarte Features – ideal für Pendler, Abenteurer und alle, die eine flexible und kosteneffiziente Mobilitätslösung suchen.

SO4 PRO GT – Maximale Power und High-Tech für höchste Ansprüche

Der SO4 PRO GT überzeugt mit einem ultraleisen, noch kraftvolleren Planetengetriebemotor mit 70 Newtonmetern Drehmoment, einer maximalen Motorleistung von 1.600 Watt und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Der Akku lässt sich im Handumdrehen herausnehmen und kann so problemlos ausserhalb des Scooters aufgeladen werden. Dank der hydraulischen Doppelfederung vorne und der verstellbaren Pneumatikfederung hinten bietet er ein weltweit einzigartiges Fahrwerk, das für maximale Stabilität und Komfort auf jedem Untergrund sorgt. Drei unabhängige Bremssysteme mit Scheibenbremsen vorne und hinten und einer Rekuperation am Hinterrad sorgen für kurze Bremswege. Diese Neuheit garantiert eine individuell anpassbare Federung für ein unvergleichlich sanftes Fahrerlebnis. Zudem ist der SO4 PRO GT das weltweit erste Fahrzeug mit Samsung SmartThings-Integration, wodurch er vollständig in das smarte Ökosystem der Nutzer eingebunden werden kann, damit du immer weisst, wo sich dein Scooter befindet. Weiter so bietet der Scooter volle digitale Integration dank AppleFindMy und der SoFlow App.

Weitere Highlights des SO4 PRO GT:

✔ Maximale Sicherheit – Drei unabhängige Bremssysteme für kurze Bremswege, Blinker vorne und hinten sowie ein 60 LUX starkes Frontlicht kombiniert mit den patentiert SoFlow Reflective Tires sorgen für optimale Sichtbarkeit.

✔ Smarte Funktionen – Vollständige digitale Integration mit Apple Find My & Samsung SmartThings, NFC-Tag für schnelles Entsperren sowie ein hochauflösendes 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay mit integrierter Navigationsfunktion.

✔ Premium-Komfort – Ergonomischer, extra breiter Lenker und ein 19 cm großes Trittbrett für höchste Stabilität und Kontrolle.

✔ Innovativstes Fahrwerk seiner Klasse – Erstklassiges Fahrgefühl dank einzigartiger hydraulischer Doppelfederung vorne und der verstellbaren Pneumatikfederung hinten sorgen für maximalen Komfort.

SO4 PRO MAX – Flexibel und leistungsstark

Der SO4 PRO MAX bietet eine starke Leistung mit einer maximalen Motorleistung von 1.300 Watt, ein Drehmoment von 50 Newtonmetern und eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Der Akku ist wechselbar dank dem patentierten Wechselakkusystem – ideal für den urbanen Alltag.

Besondere Merkmale des SO4 PRO MAX:

✔ Maximaler Fahrspaß – Perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und smarter Technologie für alle, die eine kosteneffiziente Mobilitätslösung suchen.

✔ Flexibilität pur – Austauschbarer Akku für eine schnelle und einfache Ladung außerhalb des Scooters.

✔ Fahrkomfort auf jedem Terrain – Doppelfederung vorne und hinten, 10 x 2.5 Zoll Tubeless-Reifen mit Anti-Puncture-Gel.

✔ Intelligente Features – Apple Find My und smarte Navigation über die SoFlow App.

✔ Maximale Sicherheit – Scheibenbremse hinten, Trommelbremse vorne, 60 LUX starkes Frontlicht und Blinker vorne sowie hinten.

CEO-Statement

„Mit dem SO4 PRO GT und SO4 PRO MAX bieten wir innovative Mobilitätslösungen, die höchste Leistung mit modernster Technologie verbinden. Besonders stolz sind wir darauf, mit dem GT nicht nur das weltweit erste Fahrzeug mit Samsung SmartThings-Integration zu präsentieren, sondern auch ein bahnbrechendes Fahrwerk mit anpassbarer Pneumatikfederung einzuführen, das neue Maßstäbe im Fahrkomfort setzt.“

- Manuel Hug, CEO & Co-Founder von SoFlow

SoFlow definiert die Zukunft der E-Scooter-Technologie

Die neuen SoFlow-Modelle vereinen High-Performance mit smarter Technologie – für grenzenlose Freiheit auf zwei Rädern.

Der SO4 PRO GT ist ab sofort vorbestellbar – mit Versandstart am 1. Juni 2025, während der SO4 PRO MAX bereits in limitierten Stückzahlen erhältlich ist.

Machen Sie keine Kompromisse – sichern Sie sich den GT und erleben Sie E-Mobilität auf höchstem Niveau!

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.soflow.com.

Unverbindliche Preisempfehlung:

SO4 PRO MAX: in EUR 899.00

SO4 PRO GT: in EUR 1.299.00

Bilder finden Sie unter folgendem Link:

https://bit.ly/4hN6ldT

Über SoFlow

SoFlow ist ein führendes Unternehmen im Bereich Mikromobilität mit Fokus auf innovative und nachhaltige E-Scooter. Mit Schweizer Design & Engineering setzt SoFlow auf höchste Qualität, Sicherheit und smarte Technologie für eine neue Art der Fortbewegung.

Pressekontakt:

SoFlow Mobility GmbH

Joël Kämpf, Marketing, @email

Oberer Graben 8, 9000 St. Gallen

Kontaktieren Sie uns, falls Sie Interesse an einem Testbericht haben!