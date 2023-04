René Troche wird neuer Managing Director und Co-Founder der Sirato Group

Florian Wiedner, Founder und Inhaber der Sirato Group, gründete das Unternehmen letztes Jahr als Erweiterung des Portfolios der Lenyx Unternehmensgruppe. Nun wird René Troche in seiner neuen Rolle als Co-Founder & Managing Director gezielt neue Geschäftsfelder erschließen und die strategische Entwicklung weiter vorantreiben. „Ich freue mich sehr, René Troche als erfahrenen Recruiting-Experten für die Sirato Group gefunden zu haben, der in Zukunft das Unternehmen weit voranbringen und auf dem Markt etablieren wird“, so Florian Wiedner. Erfolgreich legte die Sirato Group bereits in den letzten Monaten den Grundstein für einen Markteintritt.

Rene Troche verfügt mit seiner Expertise in der Personalvermittlung nicht nur über ein weitreichendes Netzwerk in der IT-Branche, sondern bringt auch viele Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Personaldienstleistung mit. Zuletzt stand er als Geschäftsführer einer der Top 5 Marktbegleiter vor. Der Schritt, sich gemeinsam mit Florian Wiedner als Co-Founder & Managing Director der Sirato Group zu engagieren, erfüllt nun seinen lang ersehnten Wunsch: „Seit vielen Jahren begleitet mich der Gedanke, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nun hat sich mit der Sirato Group die ideale Möglichkeit ergeben, um meine Leidenschaft für das Recruiting mit meiner Erfahrung als Geschäftsführer in einer hochspezialisierten IT-Personalberatung zu vereinen“, erklärt René Troche.

Die Sirato Group wird dem wachsenden IT-Fachkräftemangel mit individuellen Lösungen begegnen. Durch innovative Prozesse, fortschrittliches Denken und ein umfassendes Netzwerk lassen sich passgenau und nachhaltig die richtigen IT-Experten mit den richtigen Kunden zusammenbringen – entsprechend der Mission: “The Easiest Way to Recruit IT Specialists”.