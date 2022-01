Audi Aufsichtsrat: personelle Wechsel auf Arbeitnehmerseite

Für die Neckarsulmer Audianer_innen sitzt seit dem 1. Januar 2022 Alexander Reinhart im Aufsichtsrat der AUDI AG. Der 36-Jährige folgt damit auf Rolf Klotz, der sich nach 46 Jahren bei Audi in Neckarsulm in den Ruhestand verabschiedet hat.

Im Jahr 2004 begann Reinhart seine Berufsausbildung zum Mechatroniker bei der AUDI AG in Neckarsulm und wurde im selben Jahr Mitglied der Industriegewerkschaft Metall (IGM). Ebenfalls 2004 wurde Reinhart zum Vertrauensmann und Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt. Von 2008 bis 2010 übernahm er den Vorsitz der Jugendvertretung in Neckarsulm. Im Anschluss an seine Ausbildung arbeitete Alexander Reinhart als Fertigungsfachkraft, Schweißstraßenführer, Co-Trainer im Elektrobereich sowie nach seiner Weiterbildung zum REFA-Techniker im Industrial Engineering der Werke. In der Vertrauenskörperleitung engagierte sich Reinhart als Mitglied seit 2008 und übernahm von 2020 bis 2021 den Vorsitz. 2014 wurde Alexander Reinhart in den Betriebsrat in Neckarsulm gewählt. Seit 2018 ist er zudem Mitglied im Audi Gesamtbetriebsrat. 2021 wurde er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in Neckarsulm und Mitglied des Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG. Darüber hinaus ist Reinhart seit 2016 im IG Metall Ortsvorstand Neckarsulm aktiv.

Mit der Nachfolge von Alexander Reinhart auf Rolf Klotz folgt der „Generationenwechsel“ nach dem Betriebsrat in Neckarsulm nun auch im Aufsichtsrat. Reinhart blickt gespannt auf die neue Funktion: „Mein Herz schlägt für die Menschen und das Werk. Ich freue mich, die Interessen der Audianer_innen jetzt auch im Audi Aufsichtsrat zu vertreten und damit in die – zugegebenermaßen sehr großen – Fußstapfen von Rolf Klotz treten zu dürfen.”