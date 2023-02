Audi Hungaria feiert 30-jährige Erfolgsgeschichte

Als Vorreiter der Nachhaltigkeit arbeitet Audi Hungaria seit 2020 CO 2 -neutral. Der Standort im Győr setzte für die Dekarbonisierung an vier Stellhebeln an. Der erste war die Umstellung auf grünen Strom, somit verwendet das Unternehmen inzwischen seine komplette Elektroenergie aus erneuerbaren Quellen. Dabei stützt sich die Audi Hungaria inzwischen auch intensiv auf die Solarenergie – dank der Inbetriebnahme der größten Photovoltaik-Dachanlage Europas. Der zweite ist Wärmeenergie durch Erdwärme. Als dritter Schritt deckt Audi Hungaria sein Erdgasverbrauch mit Biomethan-Zertifikaten. Derzeit nicht vermeidbare CO 2 -Emissionen etwa aus den Motorenprüfständen, kompensiert Audi Hungaria durch international anerkannte und zertifizierte Carbon Credits. Das ist der vierte Stellhebel, der für rund 5 Prozent der CO 2 -Emissionen steht.

Audi Hungaria schreibt seine Erfolgsgeschichte fort: Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio und startet in Kürze die Serienproduktion von PPE-Antrieben (Premium Platform Electric), gefolgt von MEBeco-Antrieben (Modularer E-Antriebs-Baukasten) ab 2025. In naher Zukunft wird auch das Modell einer weiteren Marke am Audi Standort gefertigt: 2024 startet die Produktion des CUPRA Terramar in Győr.