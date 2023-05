Bentley vermeldet starkes erstes Quartal nach dem bisher besten Geschäftsergebnis im Jahr 2022

Bentayga-Modelle machen 42 Prozent der Auslieferungen aus

Nord- und Südamerika verzeichnen mit 1.157 verkauften Fahrzeugen einen Rekordzuwachs von 39 Prozent

Asien-Pazifik und Naher Osten zählen zu den auslieferungsstärksten Regionen

Die operative Umsatzrendite steigt dank Individualisierung, Limited Editions und Coachbuilt-Sammlerstücken auf 24,4 Prozent

Die Rekordzahlen spiegeln Bentleys bahnbrechende

Beyond100-Strategie wider

Bentley Motors vermeldete heute Rekordergebnisse für das erste Quartal des Jahres, das zugleich das zweitbeste Quartal in der Geschichte des Unternehmens war. Die britische Luxusmarke startete das Jahr 2023 mit einem operativen Ergebnis von 216 Millionen Euro, das entspricht einer Steigerung von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz stieg von 813 Millionen Euro auf 882 Millionen Euro, ein Plus von 9 Prozent.

Diese Zahlen folgen auf das Rekordergebnis aus dem Jahr 2022, als das operative Ergebnis mit 708 Millionen Euro um fast eine Milliarde Euro höher lag als 2018. Damit wurde der Wert aus 2021 dank einer beispiellosen Leistung um 319 Millionen Euro übertroffen.

Die operative Umsatzrendite des ersten Quartals stieg von 20,9 Prozent im Jahr 2022 auf 24,4 Prozent. Dies ist zu einem großen Teil auf das anhaltend hohe Interesse an Individualisierung, besser ausgestattete Modellversionen sowie auf eine stärkere Nachfrage nach Sonderausstattungen zurückzuführen, einschließlich der einzigartigen Mulliner Coachbuilt-Modelle und Fahrzeuge in limitierter Auflage.

Die Zahlen für das erste Quartal spiegeln zudem eine gute Entwicklung der weltweiten Auslieferungen wider, die um 10 Prozent auf 3.517 Fahrzeuge stiegen. In Nord- und Südamerika wurden mit 1.157 Fahrzeugen ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 verzeichnet. Auch die Regionen Asien-Pazifik (+11 Prozent) und Naher Osten (+66 Prozent) erzielten Zuwächse.

Die jüngsten globalen Zahlen und die Nachfrage nach neuen Modellen sind die Basis für eine Selbstfinanzierung der bahnbrechende Beyond100-Strategie, mit der Bentley beabsichtigt, in Zukunft eine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Luxusmobilität einzunehmen. Unter anderem umfasst die Strategie Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro in das Werk in Crewe sowie die Markteinführung von fünf neuen batterieelektrischen Modellen in nur fünf Jahren, beginnend im Jahr 2026.

Adrian Hallmark, Chairman und Chief Executive von Bentley Motors: „Trotz eines schwierigen globalen Umfelds haben wir das Jahr 2023 so begonnen, wie wir 2022 beendet haben: mit weiteren soliden Geschäftszahlen, die unser Wachstum bei Umsatz, operativem Ergebnis und operativer Umsatzrendite vorantreiben. Besonders bemerkenswert ist auch Bentleys Rekordergebnis in Nord- und Südamerika, wo inzwischen jedes dritte unserer Luxusfahrzeuge verkauft wird. Die Einführung des Bentayga EWB und der Erfolg der Limousine Flying Spur haben maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen. Doch auch wenn unser ausgewogenes Vertriebsmodell eine Fortsetzung dieses Erfolgs verspricht, werden wir angesichts der anhaltenden globalen Herausforderungen auf den Märkten weiter vorsichtig agieren.“