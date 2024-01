Betriebsrat Armin Binner zieht in Audi Aufsichtsrat ein

Armin Binner, Mitglied des Betriebsrats und des Betriebsausschusses bei Audi in Ingolstadt sowie Mitglied im Audi Gesamtbetriebsrat, wurde in den Aufsichtsrat der AUDI AG berufen. Notwendig wurde diese Nachbesetzung aufgrund der Niederlegung dieses Mandats durch Peter Mosch zum Jahresende 2023.

Armin Binner ist Industriemechaniker der Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik und bereits seit über 25 Jahren in der Lackiererei bei Audi tätig. Seit 2009 setzt er sich als Betriebsrat für die Belange der Kolleg_innen in den Bereichen Lackiererei, Werksicherheit, Logistik und Werkservice ein.

Seine tiefen Kenntnisse aus dem Produktionsbereich, die langjährige Erfahrung mit industrienahen Dienstleistungen sowie seine Mitarbeit in zahlreichen Gremien und Ausschüssen wie beispielsweise dem Dienstleistungs- und Entwicklungstiefenausschuss bilden die ideale Grundlage für das neue Mandat. „Ich freue mich, meine jahrelange Erfahrung als Betriebsrat jetzt zusätzlich in der Vertretung der Interessen der Kolleg_innen im Audi Aufsichtsrat einsetzen zu dürfen und mit meiner Expertise die Zukunft des Unternehmens im Sinne der Audianer_innen mitzugestalten“, so Binner.