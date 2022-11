Betriebsversammlung Ingolstadt: „Endspurt zum Jahresende“

Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender AUDI AG, „Mit dem Q6 e-tron kommt E-Mobilität erstmals aus Ingolstadt. Auch die A6 e-tron-Familie wird künftig hier am Standort produziert. Darauf freue ich mich sehr.“

Trotz strenger Maskenpflicht bei Audi in Ingolstadt fand die vierte und letzte Betriebsversammlung in diesem Jahr planmäßig in der Halle B statt. Stellvertretend für den Audi Betriebsrat forderte der Betriebsratsvorsitzende Peter Mosch vor den rund 4.100 anwesenden Audianer_innen in der Halle B die Modernisierung der heimischen Standorte sowie Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, damit Audi Zukunft mit „Vorsprung durch Technik“ hat.

Zu Beginn der Betriebsversammlung begrüßte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Rita Beck alle Audianer_innen recht herzlich zur letzten Betriebsversammlung in diesem Jahr: „Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und trotz Maskenpflicht heute beim Endspurt zum Jahresende dabei seid.“ Gewöhnlicherweise sind die Monate November und Dezember immer hektisch – sowohl beruflich, als auch privat. Doch bei all dem Weihnachtstrubel vergesse die Audi Belegschaft eines nie: das soziale Engagement. „Ihr liebe Kolleg_innen habt dieses Jahr wieder einmal aufs Neue bewiesen, dass soziales Engagement bei Audi nicht nur großgeschrieben, sondern auch aktiv gelebt wird. Die Beteiligung an unseren diesjährigen Weihnachtsaktionen spiegelt uns genau das wider – egal ob bei der Wunschbaum-Aktion oder der traditionellen Weihnachtsspende“, so die Versammlungsleiterin, „Ihr habt das Herz am rechten Fleck und sorgt dafür, dass Kinder in sozialen Einrichtungen genauso ein schönes Fest wie ihr mit euren Familien habt.“ In diesem Zuge bedankte sich Beck im Namen des gesamten Ingolstädter Betriebsrats für die zahlreiche Beteiligung und wünschte allen frohe Weihnachten.