Betriebsversammlung Neckarsulm: „Es geht nicht ums Wollen, es geht ums Machen.“

Rund 3.000 Audianer_innen kamen zur ersten Betriebsversammlung des Jahres 2023 bei Audi in Neckarsulm. Auf der Veranstaltung äußerten sich der Vorstandsvorsitzende Markus Duesmann und der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Alexander Reinhart vor der Belegschaft unter anderem zur Werkbelegung und zur Zukunft der Technischen Entwicklung am Standort. „Hinter all den Zahlen, Projekten und Modellen stehen Menschen, die hier jeden Tag ihr Bestes geben. Menschen, die auch noch morgen, übermorgen und in zehn Jahren hier arbeiten und ihr sicheres Einkommen haben möchten. Die Neckarsulmer_innen haben eine klare Zukunftsperspektive in Form von Zusagen für E-Modelle verdient“, verdeutlichte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Alexander Reinhart in seinem Bericht.