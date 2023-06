Betriebsversammlung Neckarsulm: Klarer Kompass für die Zukunft gefordert

Zur zweiten Betriebsversammlung des Jahres bei Audi in Neckarsulm kamen rund 2.900 Audianer_innen. Thematisch lag der Fokus der Veranstaltung auf den Modellen für die Zukunft des Standorts sowie auf der Ausrichtung der Technischen Entwicklung in Neckarsulm. Auch das anstehende 150-jährige Jubiläum der Traditionsmarke NSU wurde aufgegriffen.

Im Jubiläumsjahr des Standortes rief Rainer Feigenspan, Mitglied des Gesamtbetriebsrats, in seiner Rede die Höhen und Tiefen des Neckarsulmer Werks in Erinnerung: „In 150 Jahren ist eine Menge passiert. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass wir ohne den Einsatz unserer Kolleg_innen in der Vergangenheit nicht nur nichts zu feiern hätten, wir säßen vermutlich gar nicht hier.“ Die gelebte Solidarität der Belegschaft, beispielsweise beim Marsch auf Heilbronn, bei dem 1975 die Schließung des Werks verhindert wurde, sei die Grundlage des heutigen Erfolgs, so der Gesamtbetriebsrat weiter.