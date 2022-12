Betriebsversammlung Neckarsulm: „Wir müssen Teil der Zukunft sein!“

Auf der Betriebsversammlung in Neckarsulm berichtete der Audi-Vorstandsvorsitzende Markus Duesmann zur aktuellen Unternehmenssituation. Mit Blick auf Krisen wie den Ukraine-Krieg und steigende Energiepreise sei es in den vergangenen Monaten leider nicht ruhiger geworden. Doch die Einschränkungen durch den Ukraine-Krieg hätten gezeigt, wie wichtig es sei, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. „Und da ist die E-Mobilität für den Individualverkehr die beste Technik, die wir kennen“, so Duesmann. „Die große Nachfrage nach unseren E-Modellen bestätigt unseren klaren Kurs.“

Auch in einem herausfordernden Umfeld habe das Unternehmen in den vergangenen Monaten die Zukunft im Blick behalten und die richtigen Weichen gestellt. „Wir haben viel vor – auch hier in Neckarsulm“, so Duesmann. „Mit der Ausrichtung des Standorts leistet Neckarsulm einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Zukunft des gesamten Unternehmens.“ Bezüglich der Belegung der Werke nehme sich der Konzern die nötige Zeit, um unter anderem auch vor dem Hintergrund der veränderten Lage in der Welt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dafür bat Duesmann um Geduld und skizzierte einen klaren Plan für die Festlegung.