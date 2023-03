Geschäftsjahr 2022: Audi erreicht Operatives Ergebnis auf Rekordniveau

Bereits seit dem Geschäftsjahr 2021 berichtet die Markengruppe freiwillig über ihre Kennzahlen nach der EU-Taxonomie.

Gemessen am Gesamtumsatz des Audi Konzerns, stieg der Anteil der EU-taxonomiekonformen Umsatzerlöse 2022 auf €8,3 (2021: 6,8) Mrd., das sind 13,5 (2021: 12,8) Prozent der Gesamtumsätze. Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus dem Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge mit einem Plus von 49 Prozent. Dieser Anstieg spiegelt den Fortschritt bei der E-Roadmap der Marke Audi wider. Damit unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung der im Rahmen seiner Strategie „Vorsprung 2030“ verankerten ESG-Nachhaltigkeitskriterien (Environment, Social und Governance).

Um den hohen Stellenwert einer nachhaltigen Entwicklung gemäß der ESG-Kriterien transparent und sichtbar zu machen, unterzieht sich die AUDI AG gerade einem umfangreichen ESG-Rating durch eine unabhängige Ratingagentur. Das Ergebnis dieses Ratings wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 veröffentlicht.

Um sich nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen, setzt die AUDI AG außerdem auf Circular Economy als Grundlage ihrer automobilen Wertschöpfungskette. Audi will den Anteil an eingesetzten Rezyklaten in der Audi Flotte in den nächsten Jahren beständig erhöhen. Damit kann das Unternehmen den ökologischen Fußabdruck seiner Modelle reduzieren. Gleichzeitig kann der direkte Zugriff auf Sekundärmaterialien perspektivisch zu einer verbesserten Versorgungssicherheit beitragen. Mit MaterialLoop haben die Vier Ringe im Oktober 2022 zusammen mit 15 Partnern aus Forschung, Recyclingbranche und Zulieferindustrie ein Pilotprojekt gestartet, für das Audi rund 100 Altfahrzeuge demontieren ließ. Gemeinsam mit den Partnern prüft das Unternehmen den Wiedereinsatz von Materialien aus Fahrzeugen, die am Ende ihres Lebenszyklus stehen, für die Produktion von Neufahrzeugen. Dies ist nur eines von zahlreichen Kreislaufwirtschaftsprojekten bei Audi. Bereits heute setzen die Werke in Neckarsulm, Ingolstadt und Győr in Ungarn sowie das Volkswagen-Werk in Bratislava den Aluminium Closed Loop um.

Den Wandel zu einem Anbieter nachhaltiger und vernetzter Premiummobilität treibt der Audi Konzern weiter mit Hochdruck voran: Mit rund €28 Mrd. wird das Unternehmen für den Zeitraum von 2023 bis 2027 zwei Drittel seiner Vorleistungen in die Zukunftsthemen Elektrifizierung und Digitalisierung stecken. Audi CEO Duesmann: „Die Ausrichtung an nachhaltigen Zielen wird unser Handeln kurz-, mittel- und langfristig prägen. Die Zukunftsinvestitionen auf Basis der aktuellen Planungsrunde bestätigen diesen klaren Kurs.“