Hohe Nachfrage nach E-Modellen und starkes Umsatzwachstum: Audi startet kraftvoll ins Jahr

In Europa setzte die Marke Audi ihren Wachstumskurs fort. Im ersten Quartal konnten die Vier Ringe mit 181.001 (Q1 2022: 153.408) Fahrzeugen 18,0 Prozent mehr Autos an Kund_innen übergeben als im Vorjahreszeitraum. Der Heimatmarkt Deutschland trug mit einem Plus von 13,1 Prozent auf rund 61.000 ausgelieferte Audi-Modelle zu diesem starken Ergebnis bei.

Mit 52.763 (Q1 2022: 35.505) ausgelieferten Fahrzeugen in den USA – ein Plus von 48,6 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres – wächst die Marke Audi bei den Auslieferungen in den Vereinigten Staaten bereits im dritten Quartal in Folge.

In China lieferte die Marke Audi im ersten Quartal 136.416 (Q1 2022: 161.621) Fahrzeuge aus. Nach den Folgen der Corona-Pandemie und den Effekten des Chinesischen Neujahrsfests im Januar konnte Audi in China die Auslieferungen dann im März um 19 Prozent gegenüber dem März 2022 steigern. Dennoch bleibt im ersten Quartal insgesamt ein Rückgang von 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.