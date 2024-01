Jörg Schlagbauer neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der AUDI AG

Der Audi Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer übernimmt zum Jahreswechsel 2023/2024 die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der AUDI AG. Er folgt damit in dieser Funktion auf Peter Mosch, der sein Mandat im Aufsichtsrat Ende Dezember 2023 niedergelegt hat.

Jörg Schlagbauer, der seit 2006 Mitglied des Gremiums ist, sieht den gesamten Audi Konzern derzeit vor großen Herausforderungen. „Die augenblickliche Strategie des digitalen und ökologischen Umbaus des Unternehmens hin zur Elektromobilität darf die soziale Sicherheit der Beschäftigten nicht außer Acht lassen. Der Mensch steht für uns an erster Stelle und das werden wir als Vertreter_innen der Belegschaft im Aufsichtsrat bei langfristigen Weichenstellungen für Audi immer wieder in die Entscheidungen miteinfließen lassen“, so Schlagbauer. Wichtig seien dabei jetzt vor allem Investitionen in die Audi Standorte, in technologisch innovative Produkte und in die Beschäftigten weltweit, um dem „Vorsprung durch Technik“ neuen Glanz zu verleihen.

Der Aufsichtsrat prägt den Weg des Unternehmens in die Zukunft entscheidend mit. Dazu zählen beispielsweise Themen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, der Umgang mit neuen Wettbewerbern in und aus China sowie die eigenständige Batterieentwicklung und -fertigung.