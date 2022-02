Neuer Produktionsstandort für Elektromodelle in China: Audi erreicht weiteren Meilenstein

Auf einer Fläche von rund 150 Hektar entsteht in Changchun bis Ende 2024 eine hochmoderne Fabrik für vollelektrische Audi-Modelle. „Das Werk wird als jüngster Produktionsstandort neue Maßstäbe in den Bereichen Digitalisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit setzen. Mit der Audi FAW NEV Company werden wir neue Impulse für die E-Mobilität in China geben“, sagt Jürgen Unser, Präsident Audi China. Für die Vernetzung aller Prozesse wird eine komplett neue IT-Architektur aufgebaut. Das standortübergreifende Umweltprogramm „Mission Zero“ setzt die Leitplanken für eine nachhaltige Produktion, mit dem Ziel, die Fahrzeuge in Changchun CO 2 -neutral und abwasserfrei zu bauen. Neben den Fertigungsbereichen Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage wird das Werk auch über eine eigene Batteriemontage verfügen. Die ersten Gebäude werden nach Ende der Frostperiode in Changchun errichtet.