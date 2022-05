Wechsel im Audi-Vorstand: Xavier Ros folgt auf Personalvorständin Sabine Maaßen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der AUDI AG Dr. Herbert Diess zum Wechsel im Vorstand: „In der größten Transformation der Unternehmensgeschichte sind Konzernsynergien wichtiger denn je. Ich freue mich, Xavier Ros bei Audi zu begrüßen, der mit seiner Erfahrung im Konzern sowohl einen internationalen Blick auf unsere Personaltransformation mitbringt als auch die Technische Entwicklung und Produktion bei Audi sehr gut kennt. Ich wünsche ihm alles Gute. Sabine Maaßen danke ich im Namen des Aufsichtsrats für ihre wertvolle Arbeit der vergangenen zwei Jahre und vor allem für das hervorragende Covid-Krisenmanagement in dieser Zeit. Sie hat trotz dieser Umstände die Transformation bei Audi wesentlich vorangetrieben.“

Peter Mosch , Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der AUDI AG: „Die gleichzeitige digitale, ökologische und elektrische Transformation fordert von den Audi Beschäftigten großen Einsatz. Deshalb setzen wir als Arbeitnehmervertretung auf eine moderne und beteiligungsorientierte Personalarbeit. Dies wollen wir weiter ausbauen. Audi muss auch in Zukunft Audi bleiben: ein mitbestimmtes, weltweit erfolgreiches Unternehmen, in dem die Menschen und ihre gemeinsame Arbeit im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Xavier Ros und danke Sabine Maaßen für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren.“

Xavier Ros studierte Maschinenbau, bevor er 1994 seine Karriere bei Audi in der Produktionslogistik begann. Der gebürtige Spanier übernahm drei Jahre später Projektmanagementtätigkeiten in der Audi A8-Baureihe und wechselte 1999 in die Technische Entwicklung zu SEAT, um die dritte Generation des Ibiza voranzutreiben. Nach Stationen im Generalsekretariat ab 2002 wechselte er 2007 als Human Resources Strategy and Development Manager in den Personalbereich bei SEAT. Von 2013 bis 2015 übernahm Xavier Ros die Personalverantwortung von VW Autoeuropa in Portugal. Seit September 2015 ist er Vorstand für Personal und Organisation bei SEAT.