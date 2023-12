Weihnachtsspende: Audianer_innen unterstützen regionale Organisationen mit 720.000 Euro

Bereits zum 47. Mal hat der Audi Betriebsrat die Belegschaft zur traditionellen Weihnachtsspende aufgerufen. Stolze 99,6 Prozent der Audianer_innen folgten dem Aufruf und spendeten insgesamt 493.032 Euro für karitative und soziale Einrichtungen, Organisationen und Vereine in der Region. Auch das Unternehmen leistete wie jedes Jahr einen Beitrag zur Belegschaftsspende und rundete den Betrag auf 720.000 Euro auf.

Thomas Wendl, Leiter Betriebsrat Service, begrüßte die über 130 Gäste bei der feierlichen Spendenübergabe am Montagabend und erklärte: „Stabilität, Sicherheit, Zukunft, aber auch Gesellschaft und Zusammenhalt: Das ist es, wonach man sich gerade in extremen Situationen sehnt.“ Umso wichtiger sei es, dass die Arbeit der Organisationen vor allem in Krisenzeiten unterstützt werde. „Denn sie bieten den Menschen einen Rückhalt, eine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner, eine Hand – oder eine Schulter“, so Wendl.

Jörg Schlagbauer, Audi Gesamtbetriebsratsvorsitzender, bedankte sich bei den Vertreter_innen der 110 Organisationen und sagte: „Ich weiß Ihr Engagement sehr zu schätzen und ich möchte betonen: Es ist alles andere als selbstverständlich. Sie handeln hier wirklich mit Herzblut und mit Leidenschaft.“ Weiter sagte Schlagbauer: „Sage und schreibe 99,6 Prozent der Ingolstädter Audianer_innen haben sich an der 47. Ausgabe dieser Spende beteiligt. Im Klartext heißt das: Erneut unterstützten mehr als 41.000 Belegschaftsmitglieder von Audi und der Audi BKK die wertvolle Arbeit der sozialen Einrichtungen in der Region.“

Jürgen Frank, Leiter HR Business Partner Audi Ingolstadt, bekräftigte die Bedeutung der Audi Weihnachtsspende, die seit 1977 ein fester Bestandteil im Jahreskalender ist. Das langjährige Engagement zeige, dass sich die Mitarbeitenden auch in schwierigen Zeiten für andere einsetzen, so Frank. „Seit vielen Jahren ist dies Ausdruck dafür, dass wir als Audianerinnen und Audianer eng mit unserer Heimatregion verbunden sind und soziale Verantwortung übernehmen“, fasste Jürgen Frank zusammen.

Hintergrundinformation:

Seit über 45 Jahren ruft der Audi Betriebsrat bereits die Belegschaft zur traditionellen Weihnachtsspende auf. Ins Leben gerufen hatte die Aktion der damalige Betriebsratsvorsitzende Fritz Böhm. Seit diesem Zeitpunkt sammelten die Audianer_innen über 20 Millionen Euro und unterstützen damit karitative Einrichtungen rund um den Heimatstandort Ingolstadt. Dieses Jahr kann gemeinsam mit dem Audi Standort Neckarsulm insgesamt eine Million Euro an bedürftige Menschen gespendet werden.