Ziele erreichen, Erfolge feiern

Pünktlich zum Start in das Jahr 2023 hat Sabine Peavy aus Neufahrn bei München ihr erstes eigenes Journal zur Zielerreichung mit dem Titel „Reach your goals“ herausgebracht. Mit Hilfe der Journaling-Methode, also dem regelmäßigen Notieren von Gedanken, Zielen, Visionen und Erfolgen, will die Gründerin der Auszeit-Plattform my special time gerade zum Jahreswechsel einen wichtigen Impuls setzen. Wie jedes Jahr wird in den Köpfen Bilanz gezogen. Neue Ideen entstehen. Der Blick richtet sich bewusst auf private wie berufliche Ziele. Um all das schriftlich zu formulieren eignet sich das auf eine erfolgreiche Zielerreichung ausgerichtete Journal perfekt. Es ist auf drei Monate ausgelegt und komplett datumsunabhängig. Rund 60 Journaling-Impluse dienen der Anregung. Zudem bietet es ausreichend Platz für ein eigenes Vision Board, Formulierung von Lebenszielen und die schrittweise Definition von Aufgaben in einer Projektübersicht. Auch Affirmationen und die Planung von Relax-Zeiten spielen eine wichtige Rolle. Besonders spannend ist das sogenannte Rad des Lebens. Es lässt erkennen, in welchen Lebensbereichen es noch nicht rund läuft und welche Veränderungen nötig sind. Der Gewohnheitstracker hilft, den Alltag zu planen und Routinen auszumachen. Das auf umweltfreundlichem Papier gedruckte Journal ist für 19 Euro zuzüglich Versandkosten online bestellbar unter www.yourspecialtrip.de/reach-your-goals. Der Versand erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Die Idee, ein eigenes Journal zu entwickeln, kam der aus dem Bayerischen Wald stammenden Unternehmerin auf dem Weg zur Gründung ihrer neuen Auszeit-Plattform my special time im Dezember 2021. Wie vielen Neustarter*innen erging es auch ihr damals so: Mithilfe des Schreibens wollte sie Struktur in ihre Gedanken, Ziele und Visionen bringen. Aber auch ihre Erfolge sichtbar niederschreiben. Sie verspürte eine große Energie für Veränderungen. Das Schreiben war für sie wie ein Transformator, diese Kraft nach außen zu bringen und in Taten zu übersetzen.

Bis heute durchlief das Journal mehrere Stufen der Weiterentwicklung. Es soll einen dabei unterstützen, die nächsten Schritte der eigenen Visionen zu journalen, Inspiration geben und dabei helfen, den Spagat zwischen privaten und beruflichen Zielen zu schaffen. Um den generellen Zugang zur Thematik des Jorurnaling zu erleichtern und die Arbeit mit dem eigenen Journal „Reach your goals“ näher zu bringen, nimmt Sabine Peavy Interessierte auf ganz unterschiedliche Weise an die Hand:

Kostenloses Webinar

In einem einstündigen kostenlosen Webinar erfahren Neueinsteiger*innen alles über diese beliebte Methode des Schreibens, bewährte Strategien, spezielle Tools und die Möglichkeiten, damit die eigenen Ziele tatsächlich zu erreichen. Anmeldung und weitere Informationen unter www.yourspecialtrip.de/reach-your-goals/webinar.

Online-Schreibstunde Journaling einmal im Monat

Wer bereits um die Vorteile des Journaling für sich persönlich weiß, aber bislang nicht den Ansporn hatte, alleine dran zu bleiben, immer wieder aus der Routine fällt und mit Gleichgesinnten gerne durchstarten möchte ist in der monatlichen Online-Schreibgruppe von Sabine Peavy auf Zoom bestens aufgehoben. Die Stunde startet mit einem Journaling-Impuls. Es folgt eine intensive Journaling-Einheit in der Stille. Ein Austausch über die Chatfunktion sowie neuer Input für die kommende Zeit runden das Angebot ab. Durch das regelmäßige, monatliche Schreiben wird der Grundstein für die eigene Journaling-Gewohnheit gelegt. Weitere Informationen, Termine sowie die Möglichkeit zur Buchung einer einzelnen Teilnahme für 12 Euro oder des vergünstigten Jahresabonnements für 130 Euro finden sich unter www.yourspecialtrip.de/reach-your-goals/journaling-schreibstunde.

Retreat im Bayerischen Wald

Passend zu ihrem Journal „Reach your goals“ begleitet Sabine Peavy bis zu fünf Teilnehmer*innen in einem gleichnamigen zweitägigen Retreat im Herzen des Bayerischen Waldes als Mentorin bei der Fokussierung auf ihre privaten wie beruflichen Ziele. Die Grundlage für alle Aktivitäten bildet das Journal. Es unterstützt bei den ersten erfolgreichen Schritten, fördert die Motivation und ermöglicht das schriftliche Bearbeiten und Visualisieren der eigenen Visionen. Spaziergänge in der Natur, meditative Pausen und eine frische, vegetarische Kost schenken Kraft für die Schau ins Innere. Die nächsten Termine sind von 11. bis 12. Februar 2023 und von 14. bis 15. April 2023. Das Angebot kostet 399 Euro. Für die Übernachtung inklusive Vollpension im Doppelzimmer in dem gemütlichen Ferienhaus in Alleinlage direkt am Wald und mit großem Garten fallen zusätzlich 70 Euro, im Einzelzimmer 100 Euro an. Eine Anreise bereits am Vortag ist auf Anfrage möglich. Je nach Bedarf begleitet Sabine Peavy die Teilnehmer*innen im Anschluss an das Mentoring zudem in zwei Online-Sitzungen in der Gruppe per Zoom bei der weiteren Zielerreichung. Der Preis für diese Zusatzleistung liegt bei 150 Euro pro Person. Buchungsmöglichkeit: www.yourspecialtrip.de/reach-your-goals/retreat.

Überblick Auszeitangebote Sabine Peavy

Die Auszeit-Plattform my special time präsentiert schwerpunktmäßig Anbieter von Coachings, Retreats, Workshops und Seminaren weltweit, die stets mit einem Reiseerlebnis an besonderen Orten verknüpft sind. Zudem finden sich spezielle Auszeiten in den Bereichen Erholung und Gesundheit, Familien, Kreativität sowie Freizeit im Portfolio. Interessent*innen haben die Möglichkeit, direkt beim Anbieter zu buchen oder sich vorab eingehend beraten zu lassen. Für die Beratung fällt ein Honorar an. Die Partner zahlen einen Jahreseintrag. Gründerin Sabine Peavy testet die Auszeiten teilweise selbst. Bei der Auswahl setzt sie vor allem auf ein sympathisches, kundenorientiertes und fachlich hochwertiges Gesamtkonzept. Aktuell sind rund 40 Anbieter auf my special time vertreten. Das Portfolio wächst stetig. Vor allem Frauen ab 35 und Männer, mehrheitlich Führungskräfte und Unternehmer*innen auf der Suche nach der perfekten Auszeit, vertrauen auf die Expertise der Gründerin. Mitte Oktober 2022 ging Sabine Peavy mit einer wertvollen Weiterentwicklung von my special time an den Start. Unter find your retreat tragen sich künftig Anbieter von Retreats eigenständig ein und machen so flexibel und schnell auf ihr Programm sowie etwaige freie Plätze aufmerksam. Weitere Informationen: www.yourspecialtrip.de/my-special-time und www.findyourretreat.de.