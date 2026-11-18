Hilter am Teutoburger Wald, 18.11.2026. Besheimer Fertigungstechnik ist seit November 2026 mit der eigenen Website www.besheimer.de online. Das Unternehmen aus Hilter am Teutoburger Wald richtet sich an Einkauf und Konstruktion in Maschinenbau, Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik. Es fertigt Bauteile nach der Zeichnung des Auftraggebers, ab 1 Stück, vom Einzelteil bis zur Großserie.

Zum Angebot gehören CNC-Drehteile und Langdrehteile, CNC-Frästeile in 3- und 5-Achs-Bearbeitung, Schleif- und Erodierteile, Zahnräder und Kettenräder, Laser- und Blechteile sowie Schweißbaugruppen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Wärmebehandlung und Oberfläche richten sich nach der Zeichnung, zum Beispiel gehärtet, vergütet, nitriert, eloxiert oder pulverbeschichtet. Eigene Informationsseiten gibt es für Kupfer-Stromschienen, Edelstahl-Schweißbaugruppen, Rohrbaugruppen aus Edelstahl sowie für Prototypen und Kleinserien.

Für den Einkauf liegt der Vorteil in der Bündelung: Ein fester Ansprechpartner betreut den Auftrag von der Anfrage bis zur Lieferung, auch bei vielen verschiedenen Verfahren. Einzelteile und Baugruppe kommen aus einer Hand, die Abstimmung mit mehreren Lieferanten entfällt.

Der Weg zum Angebot ist kurz. Anfragende schicken Zeichnung, Menge und Wunschtermin über das Formular auf der Website oder per E-Mail. Akzeptiert werden unter anderem PDF, STEP/STP, DXF, DWG und IGES/IGS; ohne Zeichnung fragt Besheimer Fertigungstechnik nach. Das verbindliche Angebot kommt per E-Mail, in der Regel innerhalb von 90 Minuten (Mo–Fr). Wer mehrere Mengen nennt, erhält mehrere Preise und sieht, wie sich die Losgröße auf den Stückpreis auswirkt.

Muster und Prototypen fertigt das Unternehmen kurzfristig, Serienteile liefert es in der Regel in vier bis acht Wochen. Geprüft wird nach der Zeichnung des Kunden, ein Messprotokoll erstellt Besheimer Fertigungstechnik auf Wunsch. Wiederholteile und Abrufaufträge plant das Unternehmen mit dem Kunden. Zeichnungen behandelt es vertraulich, auf Wunsch mit Geheimhaltungsvereinbarung.

„Wir fertigen nach Zeichnung, vom ersten Prototyp bis zur Serie. Kunden schicken uns ihre Zeichnung und bekommen schnell ein klares Angebot.“ – Simon Besheimer, Geschäftsführer, Besheimer Fertigungstechnik

Weitere Informationen: https://www.besheimer.de, Lohnfertigung von Zeichnungsteilen: https://www.besheimer.de/lohnfertigung