1. Der Lieferumfang. Was genau soll geliefert werden, und was nicht? Gehören Konstruktion, Steuerung, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation dazu? Was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, rechnet der eine Anbieter ein und der andere nicht.

2. Die Schnittstellen. Wo endet die Leistung des Anbieters, wo beginnt die eigene? Welche Anlagen, Steuerungen oder Datenformate sind vorhanden und müssen angebunden werden?

3. Die Abnahme. Woran wird gemessen, ob die Anlage fertig ist? Taktzeit, Ausbringung, Toleranzen oder ein Probelauf über eine bestimmte Dauer: Wer das vorher festlegt, vermeidet Streit am Ende.

4. Die Termine. Nicht nur das Enddatum zählt, sondern auch die Zwischenschritte: Freigabe der Konstruktion, Vorabnahme beim Anbieter, Lieferung, Inbetriebnahme vor Ort.

5. Die Form des Angebots. Wenn alle Anbieter Preis, Zahlungsschritte und Gültigkeit in derselben Gliederung nennen, lässt sich Punkt für Punkt vergleichen statt Seite für Seite zu suchen.

Genau auf diesem Gedanken baut MaschinenBauConnect auf. Auftraggeber beschreiben ihr Vorhaben auf der Plattform, auch ohne Konto. Ein Algorithmus sucht die fachlich passenden Maschinenbauer, Dienstleister und Zulieferer heraus und lädt sie ein. Alle Anbieter geben ihr Angebot in derselben Form ab: Gesamtpreis, Meilensteine, Gültigkeit. Abgenommen wird je Meilenstein.

„Privat legen wir vor jedem größeren Kauf die Angebote nebeneinander. Im Maschinenbau scheitert das oft schon an der Anfrage. Wer fünf Dinge vorher klärt, spart sich hinterher viele Rückfragen“, sagt Luca Fabio Bruzzese, Geschäftsführer der MaschinenBauConnect UG.

Für Auftraggeber ist die Nutzung kostenlos. Anbieter zahlen nur, wenn ein Auftrag zustande kommt. Anfragen können unter https://maschinenbauconnect.de/projekt-anfragen gestellt werden.



Genau auf diesem Gedanken baut MaschinenBauConnect auf. Auftraggeber beschreiben ihr Vorhaben auf der Plattform, auch ohne Konto. Ein Algorithmus sucht die fachlich passenden Maschinenbauer, Dienstleister und Zulieferer heraus und lädt sie ein. Alle Anbieter geben ihr Angebot in derselben Form ab: Gesamtpreis, Meilensteine, Gültigkeit. Abgenommen wird je Meilenstein.

„Privat legen wir vor jedem größeren Kauf die Angebote nebeneinander. Im Maschinenbau scheitert das oft schon an der Anfrage. Wer fünf Dinge vorher klärt, spart sich hinterher viele Rückfragen“, sagt Luca Fabio Bruzzese, Geschäftsführer der MaschinenBauConnect UG.

Für Auftraggeber ist die Nutzung kostenlos. Anbieter zahlen nur, wenn ein Auftrag zustande kommt. Anfragen können unter https://maschinenbauconnect.de/projekt-anfragen gestellt werden.