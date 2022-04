Lufthansa Industry Solutions und Audi planen neues IT-Joint-Venture mit Schwerpunkt auf Software- und Cloud-Lösungen

Über LHIND

Lufthansa Industry Solutions gestaltet als Dienstleister für IT-Beratung und Systemintegration den digitalen Wandel maßgeblich mit. Mit ihrer technischen Expertise, kombiniert mit Branchen-Know-how, unterstützt die Lufthansa-Tochter ihre Kund_innen bei der Einführung neuer, digitaler Technologien. Die Kundenbasis umfasst Gesellschaften innerhalb des Lufthansa-Konzerns sowie mehr als 300 Unternehmen verschiedener Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 2.100 Mitarbeiter_innen an mehreren Standorten in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.