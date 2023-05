taod Consulting eröffnet neue Standorte in Stuttgart und Hamburg

Die neuen Standorte in Stuttgart und Hamburg ermöglichen es taod, enger mit Kunden, Partnern und Experten aus verschiedenen Teilen in Deutschland zusammenzuarbeiten. Durch die regionale Präsenz kann das Unternehmen besser auf lokale Bedürfnisse und Marktgegebenheiten reagieren und innovative Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln.

Um die Eröffnung der neuen Standorte gebührend zu feiern, lädt taod Medienvertreter, Kunden, Partner und Interessierte herzlich zu den Opening Partys in Stuttgart und Hamburg ein. Die Veranstaltungen “Data Lounge & Learn” bieten die Möglichkeit, die Experten von taod näher kennenzulernen und über die Zukunft von Data Analytics und künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Die Details der Opening Partys sind wie folgt:

Stuttgart Data Lounge & Learn

06. Juli 2023

ab 17 Uhr

Impact Hub Stuttgart, Quellenstraße 7a, 70376 Stuttgart

Hamburg Data Lounge & Learn

31. August 2023

Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Data Lounge & Learn Event ist eine deutschlandweite Event-Reihe von taod Consulting in Zusammenarbeit mit Microsoft. Das interaktive Programm mit Expertenvorträgen und einer Panel-Diskussion lädt dazu ein, sich in gemütlicher Atmosphäre über Zukunftsthemen wie Big Data, Data Analytics und KI im Unternehmenskontext auszutauschen. In Stuttgart wird Microsoft über die Industrie 4.0 sprechen, während eine Live-Demo des Azure IoT Hubs technische Einblicke gewährt. Wie eine Realtime Analytics Platform entwickelt wird erfahren Interessierte am Beispiel des Unternehmens HD+.

Simon Biela, CEO von taod, äußert sich begeistert über die Expansion des Unternehmens: "Die Eröffnung dieser neuen Standorte markiert einen bedeutenden Schritt für taod. Wir möchten unsere nationale Präsenz stärken sowie Kunden und Kundinnen deutschlandweit innovative Lösungen bieten. Die neuen Standorte ermöglichen uns eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, die Anziehung von Talenten und eine verstärkte Beteiligung an der Digitalisierung von Unternehmen.”

Mit der Eröffnung dieser neuen Standorte unterstreicht taod sein Engagement für nationale Zusammenarbeit, Innovation und technologischen Fortschritt. Das Unternehmen freut sich auf die Chancen, die sich durch diese Expansion bieten, und bekräftigt seine führende Rolle als Beratungsspezialisten im Bereich Data Analytics & KI.

Weitere Informationen und Anmeldung für das Data Lounge & Learn Event unter

https://www.taod.de/company/events/data-lounge-learn-stuttgart