Audi stärkt Softwarekompetenz mit rund 400 neuen IT-Stellen

Audi Personalvorstand Xavier Ros: „Wir suchen brillante Köpfe mit Pioniergeist – bei uns finden sie den Freiraum, eigenverantwortlich und hybrid in hochspannendem Technologieumfeld zu arbeiten“

Mit einer Mixed-Reality-Brille im Auto die reale Umgebung sehen und zeitgleich Fahrzeuginfos virtuell im Blick behalten: Audi entwickelt schon heute die Mobilitätserlebnisse von morgen – und nutzt dafür die Synergien im Volkswagen Konzern. CARIAD arbeitet als Softwareunternehmen des Konzerns an einer einheitlichen Technologie-Plattform. Audi integriert die CARIAD Software zukünftig in seine Modelle und entwickelt markenspezifische digitale Features. Genau dafür holen die Vier Ringe weitere Softwarekompetenz an Bord und schalten in den nächsten Gang ihrer Personaltransformation: Audi treibt jetzt den Umbau in Zukunftsfeldern voran und forciert den Aufbau mit rund 400 neuen IT-Jobs. Insgesamt sind bis zu 2.000 neue Stellen bis 2025 geplant.

„Audi hat frühzeitig eine klare Strategie in Richtung E-Mobilität und Digitalisierung beschlossen. Das ermöglicht uns jetzt einen gezielten Personalaufbau – insbesondere in den wichtigen Zukunftsfeldern. Dafür bündeln wir unsere Kräfte im Volkswagen Konzern“, sagt Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG. Gerade für IT-Fachkräfte biete Audi die spannende und vielfältige Aufgabe, die Welt der Software mit der des Autos zusammen-zubringen. „Vom automatisierten Fahren bis hin zum digitalen Ökosystem: Mit zusätzlicher Softwarekompetenz bringen wir unsere Innovationen auf die Straße.“