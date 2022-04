Aus Gamer wird Gamechanger: Jetzt bei Audi für Ausbildungsberufe mit Perspektive bewerben

Ob Fachinformatiker_in, Mechatroniker_in oder Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d): Audi bietet jungen Talenten spannende Ausbildungsmöglichkeiten. Passend zum morgigen Bewerbungsstart für das Ausbildungsjahr 2023 finden Schüler_innen auf audi.com/deineZukunft interessante Einblicke in Jobs mit Perspektive. Ab dem 5. April können sie sich zudem beim digitalen Veranstaltungsformat „#stream&chat“ über gefragte Berufe an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm informieren.

Elektromobilität, Autonomes Fahren, Digitale Geschäftsprozesse: Wer sich für die Zukunft der Mobilität und einen Jobeinstieg in die Automobilbranche interessiert, findet bei Audi spannende Berufsfelder und Perspektiven. „Wir vermitteln von Beginn an Schlüsselkompetenzen in den Zukunftsfeldern Digitalisierung sowie Elektromobilität und möchten mit unseren Auszubildenden gemeinsam auf Dauer echte Veränderung gestalten“, sagt Christoph Hermreck, Leiter Audi Berufsausbildung und duale Studienprogramme Ingolstadt. Christian Hacker, Leiter Aus- und Weiterbildung bei Audi in Neckarsulm ergänzt: „Unser Berufsportfolio erweitern wir stetig und passen es an die entscheidenden Zukunftsfelder des Unternehmens an. Dazu zählen etwa Automatisierungs- und IT-Berufe genauso wie Berufe im Bereich Fahrzeugbau und Fertigungsprozess.“ So können sich auch dieses Jahr wieder Schüler_innen für eine Berufsausbildung bei Audi an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm bewerben.

Am Standort Ingolstadt geben die DBFH Berufe Fachinformatiker_in Fachrichtung Anwendungsentwicklung mit Fachhochschulreife (DBFH) und Kraftfahrzeugmechatroniker_in Elektromobilität mit Fachhochschulreife (DBFH) jungen Talenten nicht nur die Chance, Kompetenzen innerhalb der Berufsausbildung zu erwerben, sondern auch, sich auf eine akademische Laufbahn in den Zukunftsbereichen vorzubereiten.