OfG startet Online-Fernstudium Produktdesign

Das Online-Fernstudium „Produktdesign“ der OfG besteht aus zwölf aufeinander aufbauenden Modulen, die zeitlich flexibel – üblicherweise in zwölf Monaten – absolviert werden. Präsenzphasen oder Vor-Ort-Prüfungen gibt es nicht – jede(r) Kursteilnehmer:in entwirft und lernt in ihrem/seinem ganz individuellen Tempo; kostenfreie Pausen vom Kurs der Verlängerungen sind zudem jederzeit möglich. Die Bandbreite der Lerninhalte reicht von den Grundlagen des Produktdesigns über Gestaltung, Technik, Fertigung oder Designmethoden bis hin zu Ergonomie, Designmanagement und Designklassikern. Die Module werden begleitet von Theorie- und Praxisübungen sowie einer praktischen Aufgabe pro Modul; die Kursteilnehmer:innen erhalten zu all dem stets ein professionelles Feedback des Dozenten, um sich weiter verbessern zu können. Die Arbeiten, die während des Kurses erstellt werden, können die Kursteilnehmer:innen für ihr eigenes Portfolio nutzen und es so weiter professionalisieren und aufwerten. Der Onlinekurs ist staatlich zugelassen und wurde im Rahmen der mehrmonatigen Prüfung durch die ZFU hinsichtlich Umfang, Aktualität, Professionalität, Zielen und Didaktik von unabhängigen Prüfern kontrolliert.

Dozent Horst Sondergeld ist Diplom-Designer, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und war lange Zeit als Dozent für Produktdesign an verschiedenen Hochschulen tätig. Für seine Arbeiten erhielt er unter anderem zwei Mal den begehrten Red Dot Award, den Plus X Award und den Schweiz Protect Star Innovation Award und wurde zudem für das Produkt des Jahres ausgezeichnet.