„Lust“ – Ein Tanzstück von Vasiliki Bara mit der Company des LTT

Die Lust auf Tanz bringt Choreografin und Tänzer:innen im Tanzsaal für den kreativen Prozess der Stückentwicklung zusammen. Inspiriert von der Ästhetik des Grotesken entstehen kreatürliche Formen, bizarre Bewegungen und eine vibrierende Atmosphäre. Jenseits des rein sexuellen Aspekts werden Fragen und Gedanken bezüglich des Ausdrucks von Lust im Alltag aufgegriffen. Mit welchen Körperteilen spüren wir Lust? Worauf haben wir Lust? Wie fühlt es sich an, die eigene Lust nicht ausleben zu können?

Für diese neue Produktion arbeitet die Company mit der Gastchoreografin Vasiliki Bara zusammen.



Es tanzen: Michelle Berger, Nora Frohmann, Stefan Krämer, Ronny Hoffmann, Maria Seidel, Johanna Uhle, Linna Zimmermann, Elena Pyatigorskaya, Silva Kirstein, Clara Dolinschek, Benjamin Peters, Clara-Sophie Schreiber, Fynn Lange, Luca Schüssler, Frederik Fiestelmann, Sabine Rak, Lara Rabe, Nina Püschel

Vasiliki Bara arbeitet in Leipzig als Tänzerin und Choreografin. Ihren Master in Tanzwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin, schloss sie mit einer Abschlussarbeit über den behinderten Körper im zeitgenössischen Tanz ab. Sie arbeitete an Projekten mit bekannten Choreograf:innen, wie Deborah Hay oder Meg Stuart zusammen. Ihre ersten choreografischen Arbeiten "A Piece of God" (2019) und “From the other Side” (2021), sowie die mixed-abled Produktion “Der Traum” (2022) präsentierte sie im LOFFT - DAS THEATER, Leipzig.

LUST

Ein Tanztheaterstück von Vasiliki Bara mit der Company des LTT

Aufführungen: 25./26.01.24 um 20 Uhr I 27.01.24 um 18 Uhr

Werk 2 (Kochstraße 132, 04277 Leipzig)

Tickets: Werk 2 / www.tixforgigs.com und Abendkasse

Weitere Infos: www.leipzigertanztheater.de