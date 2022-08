Warehousing1 ernennt Kima Harring zum ESG-Officer

ESG steht für “Environmental, Social, Governance” (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) – “Themen, die mir auch privat am Herzen liegen”, sagt Kima Harring – und damit ist sie nicht allein. Das Nachhaltigkeitsbedürfnis der Verbraucher*innen ist groß. Rund 90 Prozent wünschen sich, dass Unternehmen in Zukunft nachhaltiger und umweltgerechter wirtschaften, zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts Rothmund Insights.

Warehousing1 teilt diesen Wunsch: “Mit Kima in der Rolle des ESG-Officers können wir unsere Nachhaltigkeitsziele nun bewusster verfolgen”, erklärt Nico Szeli, Gründer und Managing Director von Warehousing1. “Als eine unserer ersten Mitarbeiterinnen weiß Kima genau, wo wir anpacken können, um uns weiterzuentwickeln.”

Für die nächsten 12 Monate sind bereits Ziele mit Fokus auf Ecological Responsibility, Social Engagement und Diversity festgelegt. Kima Harring ist für die Umsetzung dieser Ziele sowie die interne Kommunikation verantwortlich. “Die Möglichkeit zu haben, Nachhaltigkeit nun in meine Arbeit einfließen zu lassen, in einer Branche, die sehr viel Potenzial für Verbesserung birgt, ist genial! Ich freue mich auf all die Projekte, die wir in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen werden”, kommentiert Kima Harring.