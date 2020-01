10.000 Schlüpfer für Berlin - Schönhauser Allee Arcaden unterstützen Sammel-Aktion von Radio Fritz und betterplace

Mehrere tausend Menschen leben in Berlin auf der Straße. Ihnen fehlt es am Nötigsten: ein Dach über dem Kopf, Nahrung und Kleidung. Stets benötigt, aber viel zu selten gespendet: saubere Unterwäsche. Radio Fritz und betterplace.org widmen sich diesem Thema mit einer großen Spendenaktion. Am Dienstag, dem 28. Januar, macht die Schlüpfer-Sammeltour halt in den Schönhauser Allee Arcaden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.