Flutkatastrophe: Krematorien bieten Urnenaufbewahrung an

Die Fluten in Deutschland haben in vielen überschwemmten Orten die Infrastruktur zerstört oder stark beeinträchtigt. Dazu zählen auch viele Friedhöfe. Das größte Krematorium in Deutschland, das Rhein-Taunus-Krematorium im rheinlandpfälzischen Dachsenhausen, bietet Angehörigen nach der Einäscherung die kostenfreie Aufbewahrung der Urne an. Oft steht noch nicht fest, wo Verstorbene überhaupt beigesetzt werden können.

