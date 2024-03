Jens Früh ist für die digitale Identifizierung– Chefredakteur von Bonusoid unterstützt die EGBA

Für die besten Online Casinos in Deutschland ist die Idee einer e-ID für den Verifizierungsprozess schon lange ein Thema. Im Rahmen einer Know-your-customer-Politik gilt die regelkonforme Überprüfung der Kundendaten. Qualifizierte elektronische Signaturen sowie die Bestätigung der Identität durch e-ID erleichtern dies deutlich. Damit profitieren nicht nur Unternehmen aus Finanzsektoren, wie Bankwesen und Fintech, von den aktuellen Entwicklungen. Lizenzierte Casinos legen großen Wert darauf, Anmeldung, Verifizierung und Zahlungen für die Nutzer so transparent und einfach wie möglich zu gestalten.

Für Jens Früh, der sich mit Bonusoid für legales Glücksspiel in Deutschland stark macht, sieht für die Nutzer aus Deutschland durch die e-ID ausschließlich Vorteile.

Über Bonusoid



Welches Online Casino ist erlaubt? Wie kann ein Online Casino legal in Deutschland aktiv werden? Wo können sich Nutzer ohne Bedenken anmelden? Bonusoid wurde ins Leben gerufen, damit Casino-Nutzer jeder Erfahrungsstufe jederzeit umfassend informiert sind. Lizenzierte Casinos, die in Deutschland aktiv sein dürfen, stehen im Fokus. Der Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021 hat dafür gesorgt, dass Glücksspiel in Deutschland legal ist, wenn alle rechtlichen Vorgaben erfüllt sind. Betreiber dürfen nur dann aktiv werden, wenn sie über eine Online Casino Lizenz in Deutschland verfügen.

Über die Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder erhalten Nutzer Einblick in alle registrierten und lizensierten Casinos. Bonusoid unterstützt Nutzer bei der Suche nach einem passenden Casino durch objektive Einschätzungen der einzelnen Plattformen.