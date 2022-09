KRF begleitet Prüfung der Bundesregierung vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland:

Köln, 01.09.2022

Wie steht es um die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland? Diese Frage untersucht der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes am 5. und 6. September in Genf. Antworten muss die Delegation der deutschen Bundesregierung liefern. Das KRF (KinderRechteForum) begleitet diese Prüfung zusammen mit anderen deutschen Kinderrechtsorganisationen.