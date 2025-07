aiti GmbH und PTS kooperieren für integrierte GxP-Schulungen

Ziel der Partnerschaft ist es, Anwender:innen der QM-Plattform aiti suite direkten Zugang zu hochwertigen, fertigen Lerninhalten im GxP-Bereich zu ermöglichen. https://www.aiti.at/gemeinsam-wachsen-gmp-weiterbildung-neu-gedacht/

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die umfassenden eLearning Einheiten von PTS direkt in das LMS Skill-Guard integriert. Dadurch profitieren Nutzer:innen von einem nahtlosen Zugang zu relevantem Wissen direkt innerhalb ihres vertrauten QM-Systems. Die Integration der Lerninhalte von PTS in Skill-Guard optimiert den Schulungsprozess und erleichtert die Einhaltung regulatorischer Anforderungen im GxP-Umfeld. Anwender:innen können zukünftig bequem und systemintern auf die benötigten eLearning Module zugreifen, um ihre Kenntnisse in Bereichen wie Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practice (GDP) und anderen relevanten GxP-Standards zu vertiefen. https://www.aiti.at/skill-guard/

Anwender:innen dieser integrierten Dienstleistung profitieren durch eine validierte Learning Management Plattform, die höchste Standards erfüllt und Compliance sichert, automatisierte Prozesse im Qualifikationsmanagement, Revisionssicherheit, lückenlose Transparenz, nahtlose Integration, moderne und intuitive Bedienung.