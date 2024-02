Automatisierte Dokumentensortierung von Papierstapeln mit agorum core ohne externe Scandienstleister

In nahezu jedem Unternehmen, unabhängig von der Branche und Größe, ist die Dokumentenverwaltung eine zentrale Aufgabe. Täglich fallen unzählige Papierdokumente an, die sortiert, eingescannt und archiviert werden müssen. Dabei handelt es sich um eine zeitaufwendige und fehleranfällige Aufgabe. Gerade bei mehrseitigen Dokumenten kann die manuelle Sortierung schnell unübersichtlich und komplex werden.

Die Lösung: automatisierte Sortierung mit agorum core

Um diese Herausforderung zu meistern, hat agorum Software GmbH eine innovative Lösung entwickelt: ein automatisierter Prozess in agorum core. Mit dieser Softwarelösung können Dokumentenstapel gescannt und automatisch sortiert werden. Der Prozess läuft in wenigen, einfachen Schritten ab:

Scannen und Hintergrundprozess: Der Prozess beginnt mit dem Scannen von Dokumentenstapeln. Ein Hintergrundprozess übernimmt daraufhin die automatisierte Sortierung, basierend auf eindeutigen Identifikatoren wie IDs und Seitenzahlen. PDF-Generierung: Pro Identifikator wird ein PDF erzeugt, das alle Seiten des zugehörigen Dokuments enthält. Dies gewährleistet eine effiziente Verwaltung und schnelle Auffindbarkeit. OCR-Texterkennung: Die OCR-Texterkennung spielt eine zentrale Rolle für die Volltextsuche. Dokumente werden durchsuchbar gemacht, wodurch die Effizienz der Informationsabfrage enorm gesteigert wird. Sichere Speicherung: Die sichere Speicherung der generierten PDFs erfolgt an einem vordefinierten Ablageort, der den Sicherheitsanforderungen von Großunternehmen entspricht.

Die Identifikation der Dokumente erfolgt über eine an einer immer gleichen Stelle platzierte ID, die als Text oder QR-Code dargestellt wird und zusätzlich die Seitenzahl sowie die Gesamtseitenzahl angibt.



Praxisbeispiel: Lieferscheinverwaltung

Eine konkrete Anwendung dieser Technologie ist die Verwaltung von Lieferscheinen in Unternehmen. Lieferscheine werden aus dem ERP-System gedruckt und direkt in agorum core abgelegt. Bei Eintreffen der Lieferung liegt der jeweilige Lieferschein in Papierform vor und wird unterschrieben. Ein Lieferschein kann aus mehreren Seiten bestehen. Alle unterschriebenen Lieferscheine werden gesammelt und als Stapel auf einen Scanner gelegt. Dieser Stapel landet als 1 PDF mit allen Seiten in agorum core. Dort startet ein Prozess, der alle Lieferscheine wieder sortiert und in die korrekten Dokumente mit deren Seiten rekonstruiert. Am Ende wird der jeweilige unterschriebene Lieferschein dorthin abgelegt, wo ursprünglich der archivierte Lieferschein des ERPs liegt.