FEAG vertraut auf CAS genesisWorld und bpi solutions

FEAG ist auf dem Gebiet der Elektrotechnik tätig. Den Schwerpunkt bildet die Fertigung elektrischer Komponenten mit dazugehörigen Prüfungen. Hervorgegangen aus dem Bereich Anlagentechnik der Siemens AG, verfügt FEAG über das internationale Know-how eines Weltkonzerns und bietet gleichzeitig mit den Expertenteams kundennah und individuell speziell auf Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen. Bei Bedarf wird die komplette Prozesskette angeboten.

Den Kunden mit zuvorkommendem Service und maßgeschneiderten Lösungen ist auch für die FEAG das Modell für den anhaltenden Unternehmenserfolg. Daher hat sich die FEAG für die Platinum Suite von CAS genesisWorld entschieden, um zukünftig noch flexibler und schneller im Sinne der Kunden handeln zu können. Die ausgewiesene Expertise der bpi solutions als CRM- und IT-Integrationsspezialist führte zur Auftragsvergabe an die Bielefelder Digitalexperten.

Als besonders vorteilhaft erwies sich bei der Implementierung die Unterstützung der bpi Experten. Der breite Erfahrungsschatz sorgte dafür, dass im Projektverlauf die Integration der ERP-Lösung MS Dynamics reibungslos erfolgte. Die individuellen Anpassungen und Einrichtung der Benutzer wurden innerhalb kürzester Zeit durchgeführt.

Als professionelle CRM-Lösung unterstützt CAS genesisWorld bei FEAG den durchgängig kundenzentrierten Vertriebsprozess und die individuelle Beratung auf Augenhöhe. Eine zentrale Rolle bei der Ansprache und Betreuung kommt den Mitarbeitern im Vertrieb zu. Sie stehen als Ansprechpartner im direkten Kontakt und kennen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden am besten. Doch gerade in Dienstleistungsprojekten sind bei FEAG viele weitere Mitarbeiter aus dem ganzen Unternehmen mit ihrer Expertise gefragt und bewusst in den Gesamtprozess eingebunden. Umso mehr kommt es auf einen reibungslosen, internen Kommunikationsfluss an, der dafür sorgt, dass der Kunde zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten Informationen schnell und fachkundig erhält. Die Bedürfnisse der Kunden werden ernst genommen, in den Entstehungsprozess eingebunden und über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen berücksichtigt.

FEAG verfolgt stets das Ziel den Vertrieb zu stärken und ein reichhaltiges Datenfundament auszubauen, welches erlaubt, die Zukunft transparenter zu planen und die Bedürfnisse der Kunden noch genauer zu erkennen. CAS genesisWorld unterstützt das Unternehmen diesen Ansatz zu verfolgen und trägt zur Vereinfachung der Arbeitsprozesse bei.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

www.bpi-solutions.de