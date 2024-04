Gebrauchtmaschinenbörse Werktuigen steigert Barrierefreiheit und Performance

Gemessen wird auch, ob die Website schnell und einwandfrei lädt, ob sie bestimmte Sicherheits- und Layout-Standards erfüllt und ob sie für Menschen mit Einschränkungen nutzbar ist. Zudem analysiert Google die Zugänglichkeit der Inhalte für Suchmaschinen. Werktuigen erhält in allen vier Kategorien einen Wert weit über 90, im Bereich Suchmaschinenoptimierung werden sogar 100 Prozent erreicht. Die Website gilt damit als besonders benutzerfreundlich.

Die Ergebnisse im Detail:

Leistung: 97 Prozent

Barrierefreiheit: 95 Prozent

Best Practices (Übereinstimmung mit Sicherheits- und Layout-Standards): 96 Prozent

SEO: 100 Prozent

Dem Google-Performance-Rating, das auf den Daten der Pagespeed-Insights basiert, sind nicht nur Optimierungen der deutschsprachigen Plattform Werktuigen.de vorausgegangen. Überarbeitet wurden sämtliche internationalen Ableger, darunter auch die Portale Werktuigen.dk und Werktuigen.pt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nutzer selbst spezielle Nischen-Gebrauchtmaschinen, die oft multinational gehandelt werden, schnell und einfach finden.

„Wir arbeiten ständig daran, unsere Website weiter zu optimieren, denn es ist unser Kerngeschäft, eine benutzerfreundliche Plattform zum Kaufen und Verkaufen von Gebrauchtmaschinen bereitzustellen”, sagt Thorsten Muschler, Geschäftsführer bei Werktuigen. „Das Google-Rating von 97 Prozent ist ein Erfolg und gleichzeitig ein großer Motivationsschub, schon bald 100 Prozent zu erreichen”.

Werktuigen ist einer der Top-Marktplätze für Gebrauchtmaschinen in Europa. In über 40 Haupt-Kategorien werden aktuell mehr als 200.000 Maschinen angeboten. Werktuigen ist bereits in 17 Ländern mit eigenen Ablegern vertreten – Tendenz weiter steigend.