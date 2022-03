GründerGeist schließt Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro ab

GründerGeist will mit den Einnahmen der Finanzierungsrunde nun noch gezielter durchstarten. So steht die Akquirierung neuer Partner im Fokus, um ein abwechslungsreiches Angebot zu schaffen. Darüber hinaus soll vor allem die White-Label-Lösung ein absoluter Game Changer werden, wie CEO Davis Eisape erklärt: „Wir verstehen uns als Partner für Verbundgruppen, Verbände und Genossenschaften. Mit unserer White-Label-Lösung können sie ihren Mitgliedern ein individuell abgestimmtes Portfolio an Partnerangeboten zu Vorteilskonditionen anbieten. Wir bilden bei Bedarf bereits bestehende Einkaufsprozesse digital ab und gewährleisten gleichzeitig eine volle Integration in vorhandene Abrechnungsmodalitäten (z. B. Zentralregulierung). So entsteht für Verbundgruppen und Co. ein entscheidender Vorteil: Der schnelle und zielgerichtete Eintritt in die digitale Welt mit vielen direkt abrufbaren Benefits für die Mitglieder und den Zusammenschluss selbst.”

Das Team von GründerGeist möchte nicht weniger, als dem Mittelstand ein digitales Zuhause schaffen und dabei eine Arbeitserleichterung für die Mitglieder der Verbundgruppen und anderer Vereinigungen ermöglichen.