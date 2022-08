Nach erfolgreicher Akquisition: Cyren GmbH wird in Zukunft zur eleven GmbH

BERLIN – 4. August 2022 – Die Content Services Group GmbH gibt bekannt, dass die Übernahme der Cyren GmbH abgeschlossen ist. Die Gruppe hat das Secure E-Mail-Gateway-Geschäft von Cyren Ltd gekauft und will damit ihr Produktportfolio strategisch weiter ausbauen. Zukünftig firmiert die Cyren GmbH wieder unter dem ursprünglichen Namen eleven GmbH.

Die Cyren GmbH bietet erstklassige E-Mail-Sicherheit zum Schutz internationaler Unternehmen vor Spam-, Phishing- und Malware-Angriffen. Das Produkt eXpurgate schützt Unternehmen, indem es sicherstellt, dass nur businessrelevante Inhalte den Weg zum Empfänger finden. Die Cyren GmbH, zukünftig eleven GmbH, wird weiterhin das Produkt eXpurgate anbieten und weiterentwickeln. Kunden und Partner können auch in Zukunft den Support und die Services nutzen.

Die Lösungen der Cyren GmbH sind in verschiedenen Branchen anwendbar. Daher zählen Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Informationstechnologie, Fertigung, Dienstleistungen und Behörden zu ihren Kunden. Nach der Akquisition bleiben geschlossene Support-Vereinbarungen, Verträge und Richtlinien weiter bestehen. Das Produktentwicklungsteam und der Kundenservice wird gemeinsam mit der Cyren GmbH von der Gruppe übernommen. So ist sichergestellt, dass Kunden wie gewohnt die Lösungen nutzen und zu jeder Zeit auf den Support zurückgreifen können.

Die Geschäftsleitung der Content Services Group GmbH spricht von einer logischen Komplettierung des Produktportfolios und heißt die Kunden, Partner und Mitarbeiter der Cyren GmbH in der Gruppe herzlich willkommen. Die Cyren GmbH bringt nicht nur ein starkes Produkt, sondern auch ein Team mit großer Expertise in Security- und Cloud-Technologie mit in die Gruppe. In Zukunft wird die Gruppe Synergien im Bereich Security und digitaler Arbeitsplatz schaffen und natürlich nutzen. Langfristig wird die Content Services Group Ihre Lösungen technologisch weiter ausbauen, mit dem Ziel, Kunden und Partnern zukunftsfähige Services bieten zu können.

Neuer COO der Cyren GmbH, in Zukunft eleven GmbH, wird Steven Bliim. Er betonte: „Die E-Mail ist nach wie vor eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Daher ist es wenig überraschend, dass die Sicherheit dieser Kommunikation weiterhin stark an Bedeutung zunimmt. Ich freue mich, mit einem erstklassigen Technik- und Support-Team in den Kampf gegen Spam, Phishing und Malware zu steigen. Als COO möchte ich gemeinsam mit dem Team die Kommunikation mit unseren Kunden verbessern und ausbauen. Zudem suche ich nach Möglichkeiten, mit welchen Entwicklungen wir auf zukünftige Marktanforderungen antworten und so neue Geschäftsbeziehungen eingehen können.“

Über die Content Services Group GmbH

Die Content Services Group GmbH ist eine deutsche Softwaregruppe, zu der auch die dataglobal GmbH und die windream GmbH gehören. Die Übernahme der Cyren GmbH baut das Produktportfolio im Bereich Security und Cloud-Technologie aus. Das Produkt eXpurgate ergänzt die Fähigkeiten der Gruppe sinnvoll in den Bereichen Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, digitaler Arbeitsplatz und Content Services. In Zukunft wird die neu gewonnene Expertise eine zuverlässige und sichere Verfügbarkeit geschäftskritischer Inhalte gewährleisten.

Über Cyren GmbH

Seit 2001 bietet die Cyren GmbH erstklassige E-Mail-Sicherheit zum Schutz internationaler Unternehmen vor Spam-, Phishing- und Malware-Angriffen. Mit unserem Produkt eXpurgate schützt sie Unternehmen, indem sie sicherstellt, dass nur businessrelevante Inhalte den Weg zum Endnutzer finden. Die Lösung erfordert keine komplexe Installation, keine zeitaufwändigen Schulungen und es gibt keine Ausfallzeiten bei Updates. ISPs, Regierungen und zahlreiche Unternehmen sind überzeugt und vertrauen der Cyren GmbH bei der Abwehr von E-Mail-basierten Angriffe.

Der Firmensitz der Cyren GmbH, zukünftig eleven GmbH, ist in Berlin, Deutschland. Sie zeichnet sich durch ein starkes Entwicklungsteam aus. Sie ist eine 100 % Tochtergesellschaft der Content Services Group GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eleven.de oder folgen Sie @elevengmbh.

Media Contacts:

Steven Bliim

COO, eleven GmbH

Phone: +49.152.3625.7821

Email: @email